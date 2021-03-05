У ПАР крокодили влаштували масову втечу з ферми: їх ловить поліція (відео)

У Південно-Африканській Республіці в Західно-Капській провінції з ферми втекли крокодили. Їх пошуком займався спеціальний загін поліції.
Про це повідомляє ВВС.
Скільки крокодилів втекли – невідомо. На ферму вже повернуті 27 рептилій.
За попередньою інформацією, крокодили могли піти в річку Бріде через зламаний паркан.
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В агентстві провінції з охорони заповідників і дикої природи CapeNature сказали: "Людям не можна до них наближатися, і слід уникати річки доти, поки вони не спіймані".
Також ми писали про те, що з контактного зоопарку в Харкові втекло левеня. Втім, тварина гуляла по торговому центру, вело себе ласкаво і навіть дозволило себе гладити.
А в Харкові дикі тварини знову влаштував бедлам – зелена мавпа, ймовірно теж втікши з контактного зоопарку, забігла в супермаркет і спритно бігала під стелею.
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