У Південній Кореї тестуватимуть на COVID-19 домашніх тварин

У Південній Кореї тестуватимуть на коронавірус домашніх кішок і собак, у яких були виявлені симптоми захворювання.

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Про це повідомляє агентство Yonhap.

Таке рішення влада ухвалила після того, як було зафіксувано випадок зараження коронавірусом у домашньої кішки.

Тестувати буде виїзна бригада лікарів на чолі з ветеринаром. Робити тест на коронавірус проводитимуть тільки тим кішкам і собакам, у яких спостерігається жар, кашель, утруднене дихання і виділення з очей або носа.

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Якщо тест на коронавірус дасть позитивний результат, тварину повинні будуть помістити на карантин. Його можна буде залишити вдома або передати в спеціальну установу.

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До речі, поки немає фактів, які б підтверджували, що домашні вихованці можуть заражати людей COVID-19.

Однак раніше працівники хутряних ферм інфікувалися від норок. У зафіксованих випадках тварини в основному заражалися після тісного контакту з хворою людиною.

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