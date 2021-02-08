У Південній Кореї тестуватимуть на COVID-19 домашніх тварин

У Південній Кореї тестуватимуть на коронавірус домашніх кішок і собак, у яких були виявлені симптоми захворювання.
Про це повідомляє агентство Yonhap.
Таке рішення влада ухвалила після того, як було зафіксувано випадок зараження коронавірусом у домашньої кішки.
Тестувати буде виїзна бригада лікарів на чолі з ветеринаром. Робити тест на коронавірус проводитимуть тільки тим кішкам і собакам, у яких спостерігається жар, кашель, утруднене дихання і виділення з очей або носа.
Якщо тест на коронавірус дасть позитивний результат, тварину повинні будуть помістити на карантин. Його можна буде залишити вдома або передати в спеціальну установу.
До речі, поки немає фактів, які б підтверджували, що домашні вихованці можуть заражати людей COVID-19.
Однак раніше працівники хутряних ферм інфікувалися від норок. У зафіксованих випадках тварини в основному заражалися після тісного контакту з хворою людиною.
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