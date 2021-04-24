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У Зімбабве військовий вертоліт врізався в житловий будинок – серед загиблих дитина (відео)

24 квітня, 17:53

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

В результаті аварії загинули три члени екіпажу – два пілоти і технік, а на землі загинула дитина

У Зімбабве в провінції Східний Машоналенд військовий вертоліт врізався в житловий будинок.

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Про це повідомляє Reuters.

В результаті загинули три члени екіпажу – два пілоти і технік, а на землі загинула дитина. Відомо, що це був тренувальний політ. Вертоліт впав на будинок в Арктурі, фермерському районі приблизно за 30 км на схід від столиці Хараре.

Причина інциденту поки не встановлена.

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Як ми раніше писали, торік вертоліт Мі-8 Повітряно-космічних сил Росії розбився в Московській області при виконанні навчально-тренувального польоту без боєкомплекту, екіпаж загинув.

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А минулої осені азербайджанські війська збили з ПЗРК в Нагірному Карабасі російський Мі-24. Пізніше в Баку заявили, що вертоліт був знищений помилково черговим бойовим розрахунком армії.

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Зімбабве аварія вертоліт
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