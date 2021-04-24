У Зімбабве військовий вертоліт врізався в житловий будинок – серед загиблих дитина (відео)

У Зімбабве в провінції Східний Машоналенд військовий вертоліт врізався в житловий будинок.
Про це повідомляє Reuters.
В результаті загинули три члени екіпажу – два пілоти і технік, а на землі загинула дитина. Відомо, що це був тренувальний політ. Вертоліт впав на будинок в Арктурі, фермерському районі приблизно за 30 км на схід від столиці Хараре.
Причина інциденту поки не встановлена.
Як ми раніше писали, торік вертоліт Мі-8 Повітряно-космічних сил Росії розбився в Московській області при виконанні навчально-тренувального польоту без боєкомплекту, екіпаж загинув.
А минулої осені азербайджанські війська збили з ПЗРК в Нагірному Карабасі російський Мі-24. Пізніше в Баку заявили, що вертоліт був знищений помилково черговим бойовим розрахунком армії.
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