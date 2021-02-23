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У зоні ризику жінки: вчені виявили несподіване ускладнення від COVID-19

23 лютого, 13:28

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

359 пацієнтів з 1655 страждали на облисіння

П'ята частина людей з коронавірусом страждає на облисіння, більшому ризику піддаються жінки.

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Про це йдеться в результатах дослідження, опублікованих в журналі The Lancet .

Вчені виявили, що в цілому 359 пацієнтів з 1 655 страждали обласному.

Як з'ясувалося, більше п'ятої частини пацієнтів з COVID-19 втрачають волосся протягом шести місяців після зараження.

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Дослідники заявили, що алопеція (випадання волосся) частіше зустрічається у жінок, ніж у чоловіків, так само як і фізична слабкість, а також прискорене дихання, а через півроку після одужання COVID-19 людей турбували втома і м'язова слабкість, проблеми зі сном і депресія.

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Раніше ми також писали, що південноафриканський штам коронавірусу на дві третини знижує імунну відповідь у людей, вакцинованих препаратом компанії Pfizer.

Раніше сайт "Сьогодні" зібрав найважливішу інформацію про вакцини Pfizer, Sinovac, AstraZeneca і Novavax. Цими щепленнями вакцинуватимуть українців.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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