У зоні ризику жінки: вчені виявили несподіване ускладнення від COVID-19

П'ята частина людей з коронавірусом страждає на облисіння, більшому ризику піддаються жінки.
Про це йдеться в результатах дослідження, опублікованих в журналі The Lancet .
Вчені виявили, що в цілому 359 пацієнтів з 1 655 страждали обласному.
Як з'ясувалося, більше п'ятої частини пацієнтів з COVID-19 втрачають волосся протягом шести місяців після зараження.
Дослідники заявили, що алопеція (випадання волосся) частіше зустрічається у жінок, ніж у чоловіків, так само як і фізична слабкість, а також прискорене дихання, а через півроку після одужання COVID-19 людей турбували втома і м'язова слабкість, проблеми зі сном і депресія.
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