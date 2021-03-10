"Вагнергейт" і пророцтво Гордона: в Bellingcat відреагували на чутки навколо фільму

Журналісти з Bellingcat закликали свою аудиторію вірити тільки офіційній інформації від авторів майбутнього розслідування "Вагнергейт", а не слухати спекуляції.

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Про це написав засновник видання Еліот Хіггінс в своєму Twitter.

"Ходить багато чуток про майбутній документальний фільм про "Вагнергейт", але ви маєте слухати тільки те, що говорять про це члени команди Bellingcat. До того ж, все, що я зараз говорю, це "без коментарів", – заявив він.

Крім того, народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що знімальна група Bellingcat зараз перебуває в Києві. Однак чим саме вони займаються і що знімають – невідомо.

Про що йдеться?

У грудні 2020 року Bellingcat анонсувало розслідування про зрив масштабної спецоперації із затримання в Білорусі бійців російської "ПВК Вагнера", які брали участь в бойових діях на Донбасі і воювали проти ЗСУ.

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А напередодні "Дзеркало тижня" повідомило, що заступник голови Офісу президента Роман Машовець і начальник головного управління Міноборони Кирило Буданов начебто звернулися до глави британської розвідки з проханням перешкодити виходу фільму Bellingcat.

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Видання стверждує, що оточення президента хвилює, як вони будуть представлені в матеріалі розслідувачів. Також в ОП нібито турбуються, чи встановлять журналісти факт зради та чи назвуть ім'я людини, яка "злила" дані про спільну операцію спецслужб України та США щодо затримання росіян.

Схожу заяву зробив журналіст Дмитро Гордон. За його словами, 15 березня буде озвучена важлива інформація, яка стане "історичною для України".

Наприкінці липня минулого року влада Білорусі заявила про затримання за тиждень до президентських виборів десятків найманців іноземної приватної військової компанії. Україна попросила видати їй частину затриманих, бо вони причетні до воєнних дій на Донбасі та окупації Криму.

Попри це білоруська влада передала бойовиків російській стороні. Після цього ЗМІ повідомили, що СБУ проводила спецоперацію стосовно вагнеровців, проте її нібито зірвали в Офісі президента.

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