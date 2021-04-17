Вакцина є, а пацієнтів немає. В Австралії вакцинація від COVID-19 під загрозою

Місцеві громадяни виявляють обережність після повідомлень про негативні наслідки уколів вакциною AstraZeneca, тоді як влада закликає робити щеплення

Охочих вакцинуватися в Австралії менше, ніж завезеної в країну вакцини – медики не можуть назбирати пацієнтів, щоб заповнити планові листи вакцинації.

Реклама

Як повідомляє Daily Mail Australia, вони опитали кілька кабінетів вакцинації при клініках в Сіднеї – у них істотне скорочення кількості бажаючих зробити щеплення. Замість запланованих тисяч приходять десятки громадян. Наприклад, в Центрі вакцинації проти Covid-19 Northshore Roseville підготували близько 1000 щеплень на день, але приходять 50-60 людей. У перші три тижні вакцинації потік людей був значно більшим, ніж на останній.

Причина – люди обережні після повідомлень про негативні наслідки вакцини AstraZeneca, яку минулого тижня отримала країна. До цього прищеплювали препаратом Pfizer. Медики вже пропонують закінчити вакцинацію пріоритетних груп, яка зараз проходить в країні, і пропонувати щеплення всім бажаючим, щоб вакцина не простоювала.

Всього по країні вакциновано близько 1,5 млн людей, хоча влада розраховувала до кінця березня прищепити близько 4 млн громадян.

В тренді Україні нема про що непокоїтися: Пентагон пообіцяв нову допомогу

Уряд замовив ще 20 млн доз вакцини Pfizer, щоб виправити ситуацію, але поставити її можуть не раніше останнього кварталу поточного року.

Реклама

Нагадаємо, напередодні австралійський вакцинний регулятор повідомив про перший смертельний випадок серед тих, кому вводили вакцину AstraZeneca.

Був в Австралії і інцидент з вакциною Pfizer – літня жінка померла через кілька годин після вакцинації. Причиною смерті назвали хронічні захворювання, з щепленням випадок не пов'язують.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама