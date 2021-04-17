Русский
$ 27,96
33,46
  1. Світові новини
  2. Інші країни

Вакцина є, а пацієнтів немає. В Австралії вакцинація від COVID-19 під загрозою

17 квітня, 19:56

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Місцеві громадяни виявляють обережність після повідомлень про негативні наслідки уколів вакциною AstraZeneca, тоді як влада закликає робити щеплення

Охочих вакцинуватися в Австралії менше, ніж завезеної в країну вакцини – медики не можуть назбирати пацієнтів, щоб заповнити планові листи вакцинації.

Реклама

Як повідомляє Daily Mail Australia, вони опитали кілька кабінетів вакцинації при клініках в Сіднеї – у них істотне скорочення кількості бажаючих зробити щеплення. Замість запланованих тисяч приходять десятки громадян. Наприклад, в Центрі вакцинації проти Covid-19 Northshore Roseville підготували близько 1000 щеплень на день, але приходять 50-60 людей. У перші три тижні вакцинації потік людей був значно більшим, ніж на останній.

Причина – люди обережні після повідомлень про негативні наслідки вакцини AstraZeneca, яку минулого тижня отримала країна. До цього прищеплювали препаратом Pfizer. Медики вже пропонують закінчити вакцинацію пріоритетних груп, яка зараз проходить в країні, і пропонувати щеплення всім бажаючим, щоб вакцина не простоювала.

Всього по країні вакциновано близько 1,5 млн людей, хоча влада розраховувала до кінця березня прищепити близько 4 млн громадян.

В тренді
Україні нема про що непокоїтися: Пентагон пообіцяв нову допомогу

Уряд замовив ще 20 млн доз вакцини Pfizer, щоб виправити ситуацію, але поставити її можуть не раніше останнього кварталу поточного року.

Реклама

Нагадаємо, напередодні австралійський вакцинний регулятор повідомив про перший смертельний випадок серед тих, кому вводили вакцину AstraZeneca.

Був в Австралії і інцидент з вакциною Pfizer – літня жінка померла через кілька годин після вакцинації. Причиною смерті назвали хронічні захворювання, з щепленням випадок не пов'язують.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Австралія вакцинація Pfizer AstraZeneca
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Єгипетський суд арештував Ever Given. З власника судна вимагають мільярд доларів
Єгипетський суд арештував Ever Given. З власника судна вимагають мільярд доларівІнші країни
Вакцина CoronaVac малоефективна: в Китаї пояснили скандал
Вакцина CoronaVac малоефективна: в Китаї пояснили скандалІнші країни
В Індії стався спалах COVID-19: медсистемі загрожує крах, а країні – локдаун
В Індії стався спалах COVID-19: медсистемі загрожує крах, а країні – локдаунІнші країни
Ексклюзив!
Ексклюзив! "Гола" українка розкрила справжню мету фотосесії в Дубаї (відео)Фаново
Вакцинація за кордоном – чи можуть українці отримати COVID-щеплення в іншій країні (відео)
Вакцинація за кордоном – чи можуть українці отримати COVID-щеплення в іншій країні (відео)Інші країни
Есмінці США не пливуть у Чорне море? Ми розібралися, що відбувається
Есмінці США не пливуть у Чорне море? Ми розібралися, що відбуваєтьсяСША

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти