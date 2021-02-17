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Вакцина від коронавірусу: коли почнуться поставки за механізмом COVAX

17 лютого, 16:27

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Основні поставки будуть в березні

Уже наприкінці лютого очікуються перші поставки вакцини від коронавірусу через глобальний механізм COVAX.

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Як повідомляє The Guardian, повний список країн, які першими отримають вакцини, поки невідомий.

"COVAX очікує, що основна частина першого раунду поставок відбудеться в березні, а деякі ранні поставки будуть наприкінці лютого", – йдеться в повідомленні.

Як сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус, вже є все, що потрібно для швидкого поширення вакцин, проте необхідно збільшити виробництво.

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Очікується, що основний обсяг першого етапу поставок вакцини від коронавірусу припаде на березень, а близько 145 країн-учасниць COVAX отримають дози для імунізації 3,3% населення до середини 2021 року.

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Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вакцинація від коронавірусу може початися вже наступного тижня. Також він розповів про безпечність вакцини проти коронавірусу.

Нагадаємо, Pfizer і AstraZeneca подали документи на реєстрацію своїх COVID-вакцин в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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ВООЗ вакцина коронавірус COVAX
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