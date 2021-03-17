Вакцина проти COVID-19 працює – доведено Ізраїлем

У нещеплених у 29 разів більше шансів померти, аніж у тих, хто отримав другу дозу вакцини

Тільки вісім відсотків госпіталізованих з коронавірусною хворобою в Ізраїлі захворіли після прийому обох доз вакцини Pfizer/BioNTech.

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Про це з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю повідомляє видання Novinky.cz.

Так, з 1003 пацієнтів, які поступили в неділю, 14 березня, в ізраїльські лікарні, 83 заразилися після отримання обох доз вакцини, при цьому 751 госпіталізований, або 74%, не був вакцинований.

З 41 пацієнта, підключеного до системи штучного дихання, жоден не був вакцинований повністю. За даними міністерства, вакцина Pfizer/BioNTech приблизно на 97% ефективна проти важких випадків і 94% безсимптомних інфекцій.

Час, що минув з моменту вакцинації, також відіграє роль. Ґрунтуючись на даних, отриманих в Ізраїлі в період з 17 січня по 6 березня, компанія Pfizer виявила, що у невакцинованих осіб у 44 рази більше шансів захворіти на симптоматичний вірус COVID-19 і в 29 разів більше шансів померти, аніж у осіб, у яких минуло два тижні після отримання другої дози вакцини.

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За даними порталу Our World in Data, який відстежує хід вакцинації від коронавірусу в світі, в Ізраїлі щеплення проти COVID-19 зробили майже 110% населення, тобто вже кожен десятий ізраїльтянин повторно отримав вакцину.

Нагадаємо, тижнем раніше ізраїльські вчені з'ясували, що щеплення від коронавірусу не викликає серйозних побічних ефектів у дітей. У дослідженні брали участь 600 дітей від 12 до 16 років. Їм вкололи дві дози препарату Pfizer. У результаті у них не з'явилася серйозна "побочка", а відсоток дітей, у яких спостерігалися легкі симптоми, виявився дуже низьким.

Також повідомлялося, що Ізраїль не визнаватиме індійську вакцину від коронавірусу Covishield, яку використовують в Україні.

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