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Вакцинація від коронавірусу: антивакцинників у світі стало більше

12 січня, 14:32

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Головна причина відмови від імунізації – побічні ефекти і невіра в її ефективність

Після початку вакцинації від коронавірусу в США та Великій Британії в більшості країн частка охочих імунізуватися від COVID-19 зменшилася.

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Про це свідчить грудневе дослідження, проведене консалтинговою фірмою Ipsos спільно з Всесвітнім економічним форумом.

Як показало опитування, з 15 країн, де його проводили, за два місяці кількість охочих отримати вакцину в разі її повсюдної доступності зросла тільки в США.

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Зокрема, понад усе антивакцинні настрої посилилися у Південно-Африканській Республіці та Франції. Порівняно з жовтнем, коли за вакцинацію виступали 68% і 54% населення цих країн відповідно, у грудні цей показник знизився до 53% і 40%.

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Частка охочих вакцинуватися також зменшилася в Японії (-9%), Південній Кореї (-8%), Китаї (-5%), Австралії, Німеччині (по -4%), Бразилії, Італії (по -3%), Великій Британії, Іспанії (по -2%) та Мексиці (-1%).

Виріс цей показник лише в США – на 5% (до 69%).

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Незмінно низький рівень довіри до вакцин залишається в Росії – 43%.

Варто зазначити, що при цьому майже в усіх країнах більшість опитаних все ж залишаються прихильниками вакцинації. Крім уже згаданих ПАР і Франції, у всіх інших державах цей показник коливається від 53% до 80%.

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Найпопулярніші причини відмови від вакцини:

  • побоювання щодо побічних ефектів (57-80%);
  • недовіра до ефективності вакцини (16-45%);
  • знаходження не в зоні ризику від COVID-19 (8-32%);
  • принципова позиція проти вакцин загалом (5-26%);
  • брак часу для імунізації (2-7%).

Нагадаємо, раніше керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус виступив за те, щоб у найближчі 100 днів у всіх країнах світу почати вакцинацію медпрацівників і людей з групи високого ризику.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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Росія Китай США ПАР Японія вакцинація вакцина коронавірус COVID-19

Джерело: Сьогодні

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