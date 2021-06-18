Вакцини від цього немає. В ООН назвали наступну пандемію на Землі

Світ насилу відходить від пандемії коронавірусу, але біди для людства не закінчуються – у найближчі роки нас чекає нова загроза

В Індії вже великі проблеми з водою. Фото: REUTERS / P. Ravikumar

Поки говорять про можливу нову епідемію в Індії, в ООН заявили, що новою пандемією на нашій планеті в найближчі роки може стати посуха. Цю ситуацію особливо прискорює діяльність людства.

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Про це заявила спеціальний представник генерального секретаря ООН щодо зниження ризику лих Мамі Мізуторі, передає The Guardian.

За її словами, люди жили в умовах посухи 5000 років, але те, що спостерігається зараз, зовсім інший рівень загрози, в більшій мірі через людську діяльності.

"Засуха ось-ось стане наступною пандемією, і вакцини для її лікування немає. У найближчі кілька років велика частина світу буде жити в умовах браку води. Попит буде перевищувати пропозицію в певні періоди. Посуха – головний фактор деградації земель і зниження врожайності основних сільськогосподарських культур", – сказала Мамі Мізуторі.

Зміна характеру випадання опадів у результаті кліматичних порушень є ключовим фактором посухи, але в ООН також відзначають, що неефективне використання водних ресурсів та деградація земель в умовах інтенсивного сільського господарства і неефективних методів ведення сільського господарства відіграють певну роль. Крім того, вирубка лісів, надмірне використання добрив і пестицидів, надмірний випас і надмірний забір води для сільського господарства також є серйозними проблемами.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", керівник агрометеорологічного відділу Гідрометцентру Тетяна Адаменко розповідала, що вперше за 10 років Україні не загрожує посуха. Гідрометцентр проаналізував умови, в яких розвиваються ранні зернові, овочі та фрукти врожаю 2021 року.

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