Вакцини проти штаму COVID-19 з ПАР виявилися на 30% менш ефективними

Вакцини проти південноафриканського варіанту коронавірусу виявилися на 30% менш ефективними.

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Як пише Daily Mail, цей штам може викликати 10-кратне зниження вироблення антитіл у вакцинованих або раніше інфікованих людей.

Крім того, цей варіант здатний заразити людей, які вже перехворіли на коронавірус.

Південноафриканський штам, офіційно відомий як B.1.351, має три ключові мутації в шиповидному білку, які допомагають йому "ховатися" від імунної системи: E484K, N501Y і K417N.

Вчені заявили, що бразильський варіант P.1 викликає менше занепокоєння, тому що в ньому менше мутацій, але він все ж може бути стійким до вакцин.

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У світі щосили циркулюють різні штами коронавірусу, які призводять до великої кількості госпіталізацій, а іноді і смертності. Журналісти "Сьогодні" розібрали найпопулярніші питання про нові штами коронавірусу.

Також ми писали про те, що в Україні можуть з'явитися нові "небезпечні" штами коронавірусу, які зараз фіксуються в сусідніх країнах.

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