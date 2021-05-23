"Ваш світ вже належить Путіну" – емоційна реакція соцмережі на Білорусь

Користувачі соцмереж обрушилися з критикою на владу Білорусі після затримання в Мінську Протасевича

В Мінську затримали головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Для того щоб його заарештувати, під приводом загрози мінування білоруська влада спеціально посадила літак, який летів з Афін до Вільнюса.

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У Білорусі Протасевич проходить обвинуваченим відразу за кількома статтями.

Інформація про екстрену посадку літака і затримання Протасевича викликала хвилю обурення і критики в соціальних мережах

На думку заступника гендиректора телеканалу ATR Айдера Муждабаева, з боку Заходу навряд чи буде жорстка реакція на такі дії влади Білорусі.

"Якщо Нідерланди і Німеччина пробачили десятки своїх убитих Путіним в малайзійському літаку громадян. Ніяких санкцій, навіть політичного засудження. Нічого. "Ваш" західний світ уже належить Путіну, безмозкі європейські політики-ідіоти", – написав він в Facebook.

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Екс-депутат Верховної Ради Борислав Береза вважає, що "в Білорусі остаточно шізанулся Лукашенко" і перейшов все червоні лінії.

"Лука наривається вже не тільки на ізоляцію, а й на більш жорсткі санкції. І швидше за все після цього такої країни, як Білорусь може і не бути. Тому що Кремль скориставшись цією ситуацією може просто поглинути Білорусь. Так що подивимося, як будуть розвиватися події", – написав він в Facebook.

Журналіст Аркадій Бабченко вважає, що політичні переслідування в Білорусі тривати.

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"Білоруси. Запам'ятайте. І розкажіть своїм дітям. Щоб на носі зарубали. Що якщо є хоч найменша підозра. Нехай біжать. Нехай біжать, і НЕ ПОВЕРТАЮТЬСЯ. Ніколи. Ні в якому разі. Хай обминають Білорусь за тридев'ять земель – не тільки на суші, але і в небі. Тому що нічого не скінчилося. Тому що буде полювання. І нехай вони кожну секунду пам'ятають про це ", – написав він.

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Раніше повідомлялося, що соцмережі закликають бойкотувати Ryanair – літаком цієї компанії летів Протасевич.

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