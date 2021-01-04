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Поблизу станції "Академік Вернадський" відколовся льодовик висотою з семиповерхівку (фото)

4 січня, 13:23

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У тому районі скол такого масштабу трапився вперше

На острові Галіндез, де розташована станція "Академік Вернадський", від льодовика Woozle Hill відколовся край льоду.

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Про це повідомили на сторінці Національного антарктичного наукового центру.

Полярники кажуть, що в тому районі скол такого масштабу відбувся вперше. Висота частини, яка відкололася, становить близько 20 метрів (майже як семиповерховий будинок). Ширина – 5 метрів.

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Тріщина в місці відколу була вже давно, тому вчені постійно спостерігали за льодовиком.

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"Вивчення природної криги в Антарктиді – один з постійних напрямів досліджень українських полярників. Вчені спостерігають за тим, як змінюються льодовики: тануть чи навпаки приростають, з якою швидкістю це відбувається, як утворюються тріщини, куди рухається крига тощо", – йдеться у повідомленні.

У науковому центрі зазначили, що льодовики, як і, наприклад, пінгвіни, "розповідають" про зміни клімату в світі.

Нагадаємо, раніше величезний шматок льоду площею близько 110 квадратних кілометрів відколовся від найбільшого шельфового льодовика Арктики на північному сході Гренландії.

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