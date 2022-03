Велика Британія звинуватила Росію у фальшивих дзвінках міністрам від імені Шмигаля

Велика Британія звинуватила Російську Федерацію у дзвінках нібито від імені прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля своїм міністрам – Бену Воллесу та Пріті Патель.

Про це повідомляє Politico.

Миністр оборони Бен Воллес сказав, що минулого тижня йому телефонувала людина, яка видавала себе за прем'єр-міністра України. Але Воллес перервав дзвінок після того, як у нього виникли підозри. Міністр зайнятості Пріті Патель сказала, що вона отримала аналогічний дзвінок раніше минулого тижня.

На брифінгу речник прем'єр-міністра Бориса Джонсона заявив журналістам, що Росія "відповідальна за фальшиві телефонні дзвінки британським міністрам минулого тижня". За його словами, було здійснено аналогічну безуспішну спробу зв'язатися з міністром культури Великої Британії Надін Дорріс.

Денис Шмигаль попросив міністра Воллеса, щоб той наступного разу попросив співрозмовника вимовити слово "паляниця" перед тим, як розпочати розмову:

Next time, Mr. Minister @BWallaceMP , ask to say the word " palianytsia before you will start the conversation. #Ukraine . https://t.co/gTjJ1Yz5Q5