Велика Британія звинуватила Росію у фальшивих дзвінках міністрам від імені Шмигаля

Велика Британія звинуватила Російську Федерацію у дзвінках нібито від імені прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля своїм міністрам – Бену Воллесу та Пріті Патель.
Про це повідомляє Politico.
Дзвінки міністрам
Миністр оборони Бен Воллес сказав, що минулого тижня йому телефонувала людина, яка видавала себе за прем'єр-міністра України. Але Воллес перервав дзвінок після того, як у нього виникли підозри. Міністр зайнятості Пріті Патель сказала, що вона отримала аналогічний дзвінок раніше минулого тижня.
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На брифінгу речник прем'єр-міністра Бориса Джонсона заявив журналістам, що Росія "відповідальна за фальшиві телефонні дзвінки британським міністрам минулого тижня". За його словами, було здійснено аналогічну безуспішну спробу зв'язатися з міністром культури Великої Британії Надін Дорріс.
"Це стандартна практика для російських інформаційних операцій, а дезінформація – тактика... щоб спробувати відвернути увагу від незаконної діяльності в Україні і порушень прав людини. Ми бачимо низку сторонніх історій і відверту брехню Кремля, що відображає відчай Путіна, який намагається приховати масштаби конфлікту та невдачі Росії на полі бою", – заявив речник.
Відповідь Шмигаля Воллесу
Денис Шмигаль попросив міністра Воллеса, щоб той наступного разу попросив співрозмовника вимовити слово "паляниця" перед тим, як розпочати розмову:
"Наступного разу, пане міністре, попросіть вимовити слово "паляниця" перед тим, як почнете розмову. Незважаючи на всі спроби російської дезінформації, світ бачить, що за Україною правда".
Next time, Mr. Minister @BWallaceMP , ask to say the word " palianytsia before you will start the conversation. #Ukraine . https://t.co/gTjJ1Yz5Q5- Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) March 17, 2022
Нагадаємо, президент США Джо Байден 17 березня назвав президента Росії Володимира Путіна "справжнім головорізом" та "кривавим диктатором", що веде аморальну війну проти України.