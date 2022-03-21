Велика Британія звинуватила Росію у фальшивих дзвінках міністрам від імені Шмигаля

У країні заявили, що бачать відверту брехню Кремля

У Великобританії заявили, що Росія несе відповідальність за фальшиві телефонні дзвінки міністрам. / Фото: Колаж: Сьогодні

Велика Британія звинуватила Російську Федерацію у дзвінках нібито від імені прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля своїм міністрам – Бену Воллесу та Пріті Патель.

Про це повідомляє Politico.

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Дзвінки міністрам

Миністр оборони Бен Воллес сказав, що минулого тижня йому телефонувала людина, яка видавала себе за прем'єр-міністра України. Але Воллес перервав дзвінок після того, як у нього виникли підозри. Міністр зайнятості Пріті Патель сказала, що вона отримала аналогічний дзвінок раніше минулого тижня.

На брифінгу речник прем'єр-міністра Бориса Джонсона заявив журналістам, що Росія "відповідальна за фальшиві телефонні дзвінки британським міністрам минулого тижня". За його словами, було здійснено аналогічну безуспішну спробу зв'язатися з міністром культури Великої Британії Надін Дорріс.

"Це стандартна практика для російських інформаційних операцій, а дезінформація – тактика... щоб спробувати відвернути увагу від незаконної діяльності в Україні і порушень прав людини. Ми бачимо низку сторонніх історій і відверту брехню Кремля, що відображає відчай Путіна, який намагається приховати масштаби конфлікту та невдачі Росії на полі бою", – заявив речник.

Відповідь Шмигаля Воллесу

Денис Шмигаль попросив міністра Воллеса, щоб той наступного разу попросив співрозмовника вимовити слово "паляниця" перед тим, як розпочати розмову:

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"Наступного разу, пане міністре, попросіть вимовити слово "паляниця" перед тим, як почнете розмову. Незважаючи на всі спроби російської дезінформації, світ бачить, що за Україною правда".

Next time, Mr. Minister @BWallaceMP , ask to say the word " palianytsia before you will start the conversation. #Ukraine . https://t.co/gTjJ1Yz5Q5 - Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) March 17, 2022

Нагадаємо, президент США Джо Байден 17 березня назвав президента Росії Володимира Путіна "справжнім головорізом" та "кривавим диктатором", що веде аморальну війну проти України.

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