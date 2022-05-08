Великобританія надасть Україні додаткову військову підтримку: названо суму

Це найвищий рівень військових витрат Великобританії на конфлікт з моменту розпалу кампаній в Іраку та Афганістані

Нове зобов'язання майже вдвічі перевищує попередні витрати за Україною. Колаж "Сьогодні"

Великобританія надасть Україні додаткову військову підтримку у розмірі 1,3 мільярда фунтів стерлінгів (1,6 млрд. доларів).

Про це повідомляє Reuters.

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Це найвищий рівень військових витрат Великобританії на конфлікт з моменту розпалу кампаній в Іраку та Афганістані.

Нове зобов'язання майже вдвічі перевищує попередні витрати для України.

"Жорстокий напад Путіна не тільки викликає незліченні руйнування в Україні – він також загрожує миру та безпеці у всій Європі", – йдеться у заяві Джонсона.

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За його словами, це різко збільшить допомогу ЗСУ, які борються із російським вторгненням.

Війна в Україні найближчим часом не закінчиться

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив , що Росія не досягла в Україні поставленої мети. Москва демонструє готовність і надалі руйнувати нашу країну, тому сподіватися на якнайшвидше завершення війни не варто.

Шольц зазначив, що Київ попросив деякі країни стати гарантами майбутнього світу і додав, що це теж питання, про яке "ми дуже конкретно говоримо з Україною".

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"Використання військ та техніки, яке демонструє Росія, не дає надії на те, що це все закінчиться найближчим часом. Тому так важливо, щоб ми всі разом наполягали на тому, щоб зараз гармати мовчали, щоб Росія вивела свої війська. І щоб між Україною і Росією було досягнуто рішення шляхом переговорів", – заявив Шольц.

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