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Велика Британія закликала своїх громадян евакуюватись із Росії

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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12 квітня, 12:33
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Громадян попередили про загрозу терактів та проблеми з виїздом з РФ
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Влада Великої Британії закликає своїх громадян залишити територію Росії, а якщо це неможливо, радять обмежити будь-які подорожі країною. У країні є небезпека терактів, йдеться в заяві МЗС Великої Британії.

"МЗС Великої Британії рекомендує не подорожувати по всій території Росії у разі відсутності доступних варіантів перельоту для повернення до Британії та підвищеної нестабільності російської економіки. Якщо ваша присутність у Росії не важлива, наполегливо рекомендуємо розглянути можливість виїзду", – йдеться у заяві.

Відомство попереджає громадян про відсутність прямих рейсів із Росії до Великої Британії та країн ЄС. Залишити Росію можна стиковими рейсами через країни Близького Сходу та Туреччину, а також автобусами до країн Балтії з наступним перельотом до Британії.

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Також британське МЗС попередило про зупинення роботи в Росії карт MasterCard та Visa.

"Ви не зможете отримати доступ до своїх коштів через російські банки або здійснити платежі російським підприємствам за допомогою неросійських кредитних/дебетних карток", — йдеться у заяві.

Дипломатичне відомство повідомило, що в деяких регіонах, зокрема на Північному Кавказі, консульська підтримка дуже обмежена через проблеми безпеки.

У МЗС нагадали про окупацію українського Криму Російською Федерацією та про те, що Росія розв'язала війну в Україні 24 лютого 2022 року.

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