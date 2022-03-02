Велика Британія розширює санкції проти Росії

Країна моритиме голодом путінську воєнну машину

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Велика Британія запровадила нові санкції проти Російської Федерації, включно із забороною російським суднам заходити до британських портів та додатковими економічними заходами.

Про це повідомляє уряд Великої Британії.

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Які санкції

Російським суднам заборонили заходити до британських портів. Заборона поширюється на будь-які судна, якими володіють чи керують особи, пов'язані з Росією. Також влада отримає нові повноваження щодо затримання російських суден.

"Додаткові економічні заходи, введені сьогодні міністром закордонних справ, зокрема проти російського Центрального банку та державного Фонду національного добробуту, також означають, що більша частина російської фінансової системи тепер підпадає під санкції Великої Британії", – йдеться в заяві.

Нові заходи забороняють фізичним та юридичним особам Великої Британії надавати фінансові послуги Центральному банку РФ, а також Міністерству фінансів та Фонду національного добробуту.

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс.

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"Ми сказали, що Путін та його оточення заплатять за неспровоковане та незаконне вторгнення в Україну, і ми вірні своєму слову. Заборона російським суднам заходити до британських портів та нові економічні санкції проти головних російських фінансових установ, включно з Центральним банком, у тісній співпраці з нашими союзниками приведуть до деградації економіки Росії та допоможуть Путіну програти", – зазначила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

За її словами, Велика Британія підтримує Україну, її народ та демократію і продовжуватиме підтримувати її дипломатично, економічно, політично та оборонно.

"Путін та його союзники мусять відчути на собі всі наслідки свого жорстокого та незаконного вторгнення в Україну. Ось чому відсьогодні я доручаю всім британським портам відхиляти будь-які судна, що перебувають під прапором, зареєстровані, належать або експлуатуються Росією", – сказав державний секретар транспорту Великої Британії Грант Шеппс.

Він зазначив, що, забороняючи російським кораблям заходити в порти, Велика Британія ще більше ізолює Росію та підірве її економічний потенціал, а також "моритиме голодом путінську воєнну машину".

Санкції від BMW для РФ

Концерн BMW зупиняє виробництво своїх автомобілів на калінінградському заводі "Автотор". Також припиняються постачання машин на російський ринок.

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"У зв'язку з поточною геополітичною ситуацією ми зупинимо наше місцеве виробництво та експорт на російський ринок до подальшого повідомлення", – заявили в концерні.

Крім цього у BMW не виключають зупинку виробництва і на інших заводах компанії через збій ланцюжків постачання та закриття кількох постачальників в Україні.

Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив про заборону російським літакам перебувати у повітряному просторі США. Оскільки в Росії живуть громадяни Штатів, офіційні особи готують план, як їм залишити країну.

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