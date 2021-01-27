Велика Британія також поновлює польоти Boeing 737 MAX

Велика Британія слідом за Канадою схвалила повернення до використання в країні літаків Boeing 737 MAX для пасажирських перевезень.
Про це йдеться у заяві британського Управління цивільної авіації.
"Авіакомпанії королівства зможуть використовувати літаки Boeing 737 MAX для пасажирських перевезень. Заборона на використання цього лайнера в повітряному просторі Великої Британії буде скасована. Зміни набуувають чинності від сьогодні", – йдеться в повідомленні.
Дозвіл на відновлення експлуатації Boeing 737 MAX в королівстві в Управлінні пояснили удосконаленням технічних характеристик літака і змінами в програмі підготовки пілотів.
Крім того, Управління цивільної авіації Британії зазначило, що рішення про відновлення польотів лайнера вже ухвалені авіаційною владою таких країн, як США і Канада, а також Європейським союзом.
Нагадаємо, міністерство транспорту Канади днями дозволило повернутися до виконання комерційних польотів у країні літакам моделі Boeing 737 MAX.
Зазначимо, польоти Boeing-737 Mаx призупинили у всьому світі в березні 2019 року після двох авіакатастроф.
У березні 2019 року під час катастрофи літака цієї моделі авіакомпанії Ethiopian Airlines загинуло 157 людей.
У жовтні 2018 року жертвами аварії Boeing 737 Max індонезійської компанії Lion Air стало 189 людей.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк