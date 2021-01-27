Велика Британія також поновлює польоти Boeing 737 MAX

Лайнер вже знову експлуатують у США, Канаді і ЄС

Велика Британія слідом за Канадою схвалила повернення до використання в країні літаків Boeing 737 MAX для пасажирських перевезень.

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Про це йдеться у заяві британського Управління цивільної авіації.

"Авіакомпанії королівства зможуть використовувати літаки Boeing 737 MAX для пасажирських перевезень. Заборона на використання цього лайнера в повітряному просторі Великої Британії буде скасована. Зміни набуувають чинності від сьогодні", – йдеться в повідомленні.

Дозвіл на відновлення експлуатації Boeing 737 MAX в королівстві в Управлінні пояснили удосконаленням технічних характеристик літака і змінами в програмі підготовки пілотів.

Крім того, Управління цивільної авіації Британії зазначило, що рішення про відновлення польотів лайнера вже ухвалені авіаційною владою таких країн, як США і Канада, а також Європейським союзом.

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Нагадаємо, міністерство транспорту Канади днями дозволило повернутися до виконання комерційних польотів у країні літакам моделі Boeing 737 MAX.

Зазначимо, польоти Boeing-737 Mаx призупинили у всьому світі в березні 2019 року після двох авіакатастроф.

У березні 2019 року під час катастрофи літака цієї моделі авіакомпанії Ethiopian Airlines загинуло 157 людей.

У жовтні 2018 року жертвами аварії Boeing 737 Max індонезійської компанії Lion Air стало 189 людей.

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