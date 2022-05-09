Велика Британія вдарила по РФ та Білорусі новим пакетом санкцій на 1,7 млрд фунтів

Передбачено заборону на експорт хімікатів, пластмас, гуми та важкого машинного обладнання на суму понад 308 мільйонів доларів

Новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі стосується торгівлі / Колаж "Сьогодні"

Велика Британія оголосила новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі на 1,7 млрд фунтів стерлінгів щодо торгівлі. Все для того, щоб завадити президенту РФ Володимиру Путіну фінансувати свої військові зусилля. Росія є однією з провідних країн-виробників платини та паладію, експорт яких залежить від Великої Британії.

Про це повідомляє сайт уряду Британії.

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Цей пакет санкцій має послабити військову машину Путіна, йдеться в уряді.

"Це призведе до того, що загальна вартість товарів, які зазнали повністю або частково імпортно-експортних санкцій після початку незаконного вторгнення Росії в Україну, перевищить 4 мільярди фунтів стерлінгів", – йдеться у повідомленні.

Нові імпортні мита охоплюватимуть товари на суму 1,7 мільярда фунтів стерлінгів, включаючи платину та паладій, "щоб завадити Путіну фінансувати свої військові зусилля".

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Крім того, передбачено заборону на експорт хімікатів, пластмас, гуми та важкого машинного обладнання на суму понад 308 мільйонів доларів.

Нові санкції проти агресора

ЄС пропонує:

Відключення Ощадбанку, Московського кредитного банку та Россільгоспбанку від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Обмеження російським юридичним та фізичним особам на купівлю нерухомості в ЄС.

Заборона надання консультаційних послуг російським компаніям та низки хімічних речовин.

Накладення санкцій на Аліну Кабаєву, колишню олімпійську гімнастку, яка, згідно з документом ЄС, "тісно пов'язана" з Володимиром Путіним, і патріарха Кирила, який очолює Російську православну церкву і активно підтримує президента Росії та війну в Україні.

Накладення санкцій на військовослужбовців, у тому числі на винних у військових злочинах у Бучі, а також на компанії, що постачають обладнання, матеріали та послуги для російських збройних сил.

Накладення нових санкцій на Білорусь, включаючи заходи щодо банків та її основних калійних компаній.

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