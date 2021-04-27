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Велика Британія запровадила санкції проти російських чиновників

27 квітня, 00:33

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Нові санкції забороняють особам, причетним до серйозної корупції, в'їжджати до Британії і переправляти гроші через неї

Велика Британія запровадила санкції проти 22 осіб, причетних до міжнародної корупції, з Росії, Південної Африки, Південного Судану та Латинської Америки.

Про це заявив міністр закордонних справ Домінік Рааб, йдеться на сайті уряду Британії.

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"Особи, причетні до одних із найсерйозніших випадків корупції у світі, більше не зможуть переправляти свої гроші через британські банки або в'їжджати в країну завдяки новим санкціям, оголошеним сьогодні міністром закордонних справ" , – йдеться в повідомленні.

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Нові санкції забороняють особам, причетним до серйозної корупції, в'їжджати до Великої Британії і переправляти гроші через неї.

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З Росії зокрема потрапили під санкції чиновники, причетні до розкрадання 230 мільйонів доларів російської державної власності через шахрайську схему повернення податків, розкриту загиблим у в'язниці адвокатом Сергієм Магнітським. У британському зовнішньополітичному відомстві назвали цей випадок найбільшим податковим шахрайством у новітній історії Росії.

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Загалом 26 квітня було запроваджено санкції проти 14 російських чиновників.

Нагадаємо, раніше у США заявили, що зберігають за собою право ввести додаткові санкції проти Росії в майбутньому.

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