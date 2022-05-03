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Британія виділить Україні 300 млн фунтів стерлінгів військової допомоги — ЗМІ

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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3 травня, 01:59
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Це допоможе ЗСУ у війні, яку розв'язала РФ
Україна отримає військову допомогу від Британії/Фото: колаж: "Сьогодні"
Україна отримає військову допомогу від Британії/Фото: колаж: "Сьогодні"

Велика Британія надасть Україні додатковий пакет військової допомоги. Її розмір — 300 мільйонів фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє Reuters.

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Деталі

У нову партію поставок увійде обладнання для радіоелектронної боротьби, протибатарейні радіолокаційні системи та інше. Раніше Велика Британія вже відправила Україні понад 5000 протитанкових ракет і п'ять систем ППО, а також інші боєприпаси й вибухівки.

В офісі прем'єр-міністра Бориса Джонсона також заявили, що запропонують Києву прилади нічного бачення, інструменти для придушення супутникового зв'язку, важкі безпілотники та броньовані легкові автомобілі для цивільних чиновників.

США передадуть Україні ще 5000 протитанкових ракет Javelin

Сполучені Штати Америки продовжують постачати зброю в Україну. До п'ятниці, 6 травня, надійде нова партія.

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В Україну будуть поставлені ще 5000 протитанкових ракет Javelin. Прессекретар Пентагону Джон Кірбі зазначив, що ракети Javelin нададуть Україні в рамках військової допомоги в боротьбі з російською агресією.

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