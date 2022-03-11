Велика Британія заявила про санкції проти 386 депутатів Держдуми: що передбачається

Очільниця МЗС заявила, що Велика Британія продовжить закручувати гайки економіці РФ

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Велика Британія наклала санкції на 386 російських депутатів, які підтримали "незалежність" "ДНР" та "ЛНР".

Про це повідомляє Уряд Великої Британії.

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Що передбачається

"Нові санкції заборонять перерахованим особам їздити до Великої Британії, отримувати доступ до активів, що зберігаються у Великій Британії, і вести тут бізнес", – зазначили в уряді.

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс.

"Ми переслідуємо тих, хто причетний до незаконного вторгнення Путіна в Україну, і тих, хто підтримує цю варварську війну. Ми не послабимо тиск і продовжимо закручувати гайки російській економіці за допомогою санкцій", – заявила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

За її словами, й надалі проводитиметься підтримка України гуманітарною допомогою, оборонною зброєю та "дипломатичною роботою, щоб ізолювати Росію на міжнародному рівні".

Нагадаємо, перший заступник міністра економіки Денис Кудін заявив, що збитки, які Росія завдала Україні в результаті військового вторгнення, може бути стягнуто як репарації.

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