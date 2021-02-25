Венесуела оголосила посла ЄС персоною нон грата

Венесуела 24 лютого оголосила персоною нон грата посла Європейського союзу в республіці Ісабель Брілянте Педросу і наказала їй залишити країну протягом 72 годин.

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Про це повідомляє Euronews.

Рішення ухвалене владою Венесуели у відповідь на запроваджені Євросоюзом санкції.

Міністр закордонних справ країни Хорхе Арреаса заявив, що обмежувальні заходи проти його країни є втручанням у внутрішні справи і демонстрацією упередженості і зарозумілості.

Зазначимо, Євросоюз у понеділок, 23 лютого, розширив санкції проти венесуельських держслужбовців, внісши до чорного списку ще 19 людей – високопоставлених військових, членів Національної виборчої ради та депутатів нового складу парламенту.

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"За роль у діях і рішеннях, які підривають демократію і верховенство закону в Венесуелі, а також за серйозні порушення прав людини", – йдеться в заяві ЄС.

Загалом у списку санкцій Євросоюзу по Венесуелі зараз 55 осіб.

Нагадаємо, ЄС 22 лютого погодив запровадження нових санкцій проти Росії – до чорного списку потраплять люди, причетні до переслідування і суду над опозиціонером Олексієм Навальним.

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