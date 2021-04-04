Весняна революція: у М'янмі роздають "яйця протесту"

У неділю, 4 квітня, у М'янмі протестувальники написали послання протесту на великодніх яйцях і роздавали їх перехожим.

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Про це повідомляє Reuters.

Протестувальники написали кілька варіантів гасел, серед них: "Весняна революція", "Ми повинні перемогти" і "Забирайся, MAХ". Останнє стосується лідера хунти Мін Аун Хлайна.

/ Фото: REUTERS

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"Великдень – це майбутнє, і в народу М'янми велике майбутнє в умовах федеральної демократії", – йдеться в заяві міжнародного посланника поваленого цивільного уряду Саса.

/ Фото: REUTERS В тренді Хакери "злили" дані півмільярда користувачів Facebook: серед них і Цукерберг

Акція проходила в місті Янгон і ще в декількох великих населених пунктах.

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Раніше ми повідомляли, що у М'янмі вже другий місяць тривають протести. Люди вийшли на вулиці після військового перевороту 1 лютого. Військовий уряд жорстоко їх розганяє – всього з початку протистояння між мітингувальниками і силовиками жертвами стали 550 осіб.

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