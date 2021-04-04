Весняна революція: у М'янмі роздають "яйця протесту"

У неділю, 4 квітня, у М'янмі протестувальники написали послання протесту на великодніх яйцях і роздавали їх перехожим.
Про це повідомляє Reuters.
Протестувальники написали кілька варіантів гасел, серед них: "Весняна революція", "Ми повинні перемогти" і "Забирайся, MAХ". Останнє стосується лідера хунти Мін Аун Хлайна.
/ Фото: REUTERS
"Великдень – це майбутнє, і в народу М'янми велике майбутнє в умовах федеральної демократії", – йдеться в заяві міжнародного посланника поваленого цивільного уряду Саса.
/ Фото: REUTERS
Акція проходила в місті Янгон і ще в декількох великих населених пунктах.
/ Фото: REUTERS
Раніше ми повідомляли, що у М'янмі вже другий місяць тривають протести. Люди вийшли на вулиці після військового перевороту 1 лютого. Військовий уряд жорстоко їх розганяє – всього з початку протистояння між мітингувальниками і силовиками жертвами стали 550 осіб.
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