"Досить імовірно в найближчої доби". Байден про новий напад в Кабулі

Посольство США попередило американських громадян, що через погрози безпеки їм слід "уникати поїздок в аеропорт"

В Афганістані тривають військові дії. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент США Джо Байден заявив, що американське командування на місцях в Афганістані повідомило йому раніше про загрозу ще одного теракту біля аеропорту Кабула і вона залишається "вкрай ймовірною в наступні 24-36 годин".

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Про це пише axios.

"Ситуація на місцях продовжує залишатися надзвичайно небезпечною, а загроза терактів в аеропорту залишається високою", – йдеться в заяві Байдена.

Посольство США попередило американських громадян пізно ввечері в п'ятницю, що через триваючі загрози безпеки їм слід "уникати поїздок в аеропорт і уникати виходу з аеропорту".

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"Громадяни США, які знаходяться біля воріт абатства, східних воріт, північних воріт або воріт нового міністерства внутрішніх справ, тепер повинні негайно покинути територію", – попереджається в повідомленні.

Теракт в аеропорту Кабула

26 серпня біля аеропорту Кабула сталися два вибухи. В результаті загинули афганці, які намагалися покинути Афганістан і американські військові.

Вибух здійснив терорист-смертник. Ще одна людина відкрила безладну стрілянину. Відповідальність взяла на себе терористична організація "Ісламська держава Іраку і Леванту"(ІДІЛ).

Американський президент Джо Байден пообіцяв покарати ІДІЛ за вибухи в Афганістані і заявив, що США не зупинять евакуацію і доведуть до кінця свою місію. Він уточнив, що США завдадуть удару по терористах саме там, де і коли їм буде зручно.

Нагадаємо, що:

Після того як навесні США почали виведення військ з Афганістану, рух "Талібан" швидко і майже без опору захопило столиці більше 20 провінцій країни.

Десятки тисяч афганців покинули свої будинки. Сполучені Штати та інші країни в терміновому порядку почали евакуювати співробітників своїх посольств в Кабулі. На деяких літаках змогли вилетіти за кордон кілька сотень афганців.

19 серпня люди продовжували спроби прорватися в аеропорт Кабула – єдине місце в країні, яка не контролюють ісламісти. бойовики відкривали по людям вогонь.