Стрільба та протести: відео масштабних заворушень в столиці Афганістану

Майже тиждень Афганістан перебуває під контролем ісламістського руху "Талібан". Сайт "Сьогодні" зібрав відеоінформацію, як живе зараз ця країна.
Прорив до аеропорту
Люди продовжують спроби прорватися на територію міжнародного аеропорту Кабула, який поки ще охороняють військові США.
Таліби почали відкривати вогонь по тих, хто намагається потрапити на злітно-посадкову смугу.
18 серпня Київ направив до Афганістану військово-транспортний літак Іл-76МД для евакуації українців. Згідно з останнім дописом Генштабу Збройних сил України, оскільки в регіоні немає безпечного коридору для доступу до аеропорту Кабула, де ситуація залишається частково неконтрольованою, було вирішено приземлитися в Омані.
Права жінок
У вівторок, 17 серпня, лідери руху "Талібан" провели першу пресконференцію. Серед іншого вони обіцяли зберегти жінкам деякі можливості. Наприклад, вчитися і працювати. Однак тієї ж миті надійшла інформація про розправу над матір'ю чотирьох дітей в невеликому селі в північній провінції Фар'яб. Жінка відмовилася готувати для талібів.
Тому афганки намагаються поводити акції протесту, вимагаючи не позбавляти їх прав.
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За даними Al-Jazeera, протести з нагоди Дня Незалежності Афганістану, який припав на 19 серпня, пройшли в кількох містах країни. Люди виходили з національним прапором Афганістану, який не визнають таліби.
У деяких містах по людям було відкрито вогонь. Повідомляється про двох загиблих.
Насильство
У соціальних мережах з'являється інформація про факти насильства над жителями Афганістану.
- Після того як навесні США почали виводити війська з Афганістану, рух "Талібан" швидко і майже без опору захопив столиці більш як 20 провінцій країни.
- 15 серпня 2021 року таліби увійшли до Кабула. Після нетривалих переговорів з країни полетів президент Ашраф Гані.
- Десятки тисяч афганців покинули свої будинки. Сполучені Штати та інші країни в терміновому порядку почали евакуювати співробітників своїх посольств в Кабулі. На деяких літаках змогли вилетіти за кордон кількасот афганців.
- Сайт "Сьогодні" писав, що рух "Талібан" небезпечний не лише для громадян Афганістану, він становить загрозу всьому світу, оскільки практикує теракти.