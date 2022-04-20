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Влада в Росії перейде від Путіна до олігархів – прогноз Арестовича

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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20 квітня, 12:48
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Позаштатний радник ОП розповів, як можуть розвиватися події у Росії, коли не буде Путіна
Влада від Путіна перейде до кандидатури від олігархів
Влада від Путіна перейде до кандидатури від олігархів / Фото: Колаж: Сьогодні

Місце господаря Кремля незабаром може зайняти той, кого поставить олігархічний клан Росії. Таку думку висловив позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович на своєму Youtube-каналі.

"Якщо Путіна прибрати і йде, відповідно, "колективний Путін", а Шойгу вже не перемагає – це був сценарій у разі мирного переходу влади. Зараз перемагає "колективний олігарх", який найбільше в світі хоче повернутися у світову систему поділу праці й отримувати яхти, коханок та будинки в Дубаї", – розповів Арестович.

За його словами, вони висунуть когось, хто є компромісною фігурою внаслідок палацових сутичок, та спробують потім лібералізувати Росію лише в тій частині, яка дозволить зняти санкції.

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"Вони можуть зобразити парламентаризм, свободу преси", – резюмував він.

Російський адвокат та політичний діяч Марк Фейгін раніше заявляв, що якщо президент Росії Володимир Путін раптово зникне або ж помре, ситуація в РФ кардинально не зміниться в один момент.

Обнулення терміну Путіна

У липні 2020 року в Росії було внесено 206 поправок до Конституції Росії, включаючи ту, що передбачає обнулення терміну президентства Володимира Путіна. Після ухвалення цієї поправки Путін зможе обіймати найвищі державні пости до 2036 року.

До поправок президент Росії міг обіймати цю посаду не більше двох термінів поспіль. Володимир Путін перебуває при владі в Росії з 2000 року.

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Після перших двох президентських термінів у 2008 році правила обійшли так: наступником Путіна було оголошено Дмитра Медведєва. Після виборів Медведєв став президентом, а Путіна було призначено прем'єр-міністром. На наступних виборах 2012 року вони знову помінялися ролями. Перед цими виборами термін президентських повноважень був збільшений з чотирьох до шести років. Відповідно, без поправок Володимир Путін мав право обіймати посаду президента не довше, ніж до 2024 року.

В одній з поправок 2020 року йдеться, що обмеження президентського терміну не поширюється на тих, хто обіймав посаду глави держави до набуття чинності цих поправок.

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