Таке рішення прийняли після публікації останнього перепису населення, який показав низьку народжуваність в країні

Влада Китаю дозволила сім'ям мати трьох дітей / Фото: Pixabay

У Китаї прийняли рішення дозволити сім'ям мати трьох дітей.



Про це повідомляє державне інформагентство "Сіньхуа".

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У Комуністичній партії заявили, що загальна чисельність населення в країні – величезна. Однак в останні роки спостерігається старіння нації. Тому влада вважає, що введення політики "одна сім'я – троє дітей" допоможе поліпшити структуру населення і зберегти людські ресурси.

Таке рішення прийняли після публікації останнього перепису населення, який показав низьку народжуваність в країні. Результати дослідження посилили тиск на владу з вимогою пом'якшити обмеження на кількість дітей для сімей.

Зазначається, що за минулий рік в Китаї народилися 12 млн дітей, що значно менше 18 млн в 2016 році, коли влада вперше послабила обмеження для сімей.

За підсумками 2020 року населення КНР становить 1,41 млрд осіб.

Про що мова?

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У 1979 році влада КНР ввела політику "Одна сім'я – одна дитина" для того, щоб уповільнити високі темпи зростання населення. За порушення правила сімейні пари штрафували, звільняли з роботи або змушували робити аборти.

У підсумку це призвело до того, що через кілька десятків років нація почала старіти. Тому в 2016 році влада дозволила мати двох дітей.

Як повідомлялося раніше, минулого року народжуваність в Україні встановила десятирічний рекорд – з 2010 до 2020 року цей показник знизився на 40%.

Також ми писали, що уряд Єгипту розробляє програму для обмеження народжуваностів країні і зниження приросту населення, оскільки ресурсів на всіх не вистачає.