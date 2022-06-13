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У Франції назвали переможця першого туру парламентських виборів

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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13 червня, 03:57
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В країні порахували 100% голосів
Коаліція Макрона обігнала Жана-Люка Меланшона та Марін Ле Пен/Фото: REUTERS/Yves Herman, REUTERS/Pascal Rossignol, REUTERS/Sarah Meyssonnier. Колаж: "Сьогодні"
Коаліція Макрона обігнала Жана-Люка Меланшона та Марін Ле Пен/Фото: REUTERS/Yves Herman, REUTERS/Pascal Rossignol, REUTERS/Sarah Meyssonnier. Колаж: "Сьогодні"

Коаліція президента Франції Емманюеля Макрона "Разом!" перемагає в першому турі парламентських виборів з результатом 25,71% після обробки 100% голосів. "Новий народний екологічний і соціальний союз" Жана-Люка Меланшона відстав від коаліції на 0,1%. Партія Марін Ле Пен посіла третє місце.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Франції.

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Результати голосування:

  • "Разом!" — 25,71%;
  • "Новий народний екологічний і соціальний союз" — 25,61%;
  • "Національне об'єднання" — 18,9%.

За офіційними даними на 17:00 (18: 00 за Києвом), явка склала 39,4%. За оцінкою Інституту вивчення громадської думки Ipsos-Sopra Steria, на вибори не прийшло більш ніж половина виборців — 52,50%. Це антирекорд, зареєстрований вперше в історії Франції.

Новий прем'єр

У Франції обрали нового прем'єр-міністра. Ним стала Елізабет Борн.

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Президент Франції Еммануель Макрон призначив Елізабет Борн прем'єр-міністром країни у понеділок, 16 травня. 61-річна прем'єрка раніше керувала мережею паризького метро і була близька до Соціалістичної партії. Варто зазначити, що Борн стала другою жінкою, яка обійняла посаду прем'єр-міністра Франції. 30 років тому Едіт Крессон обіймала цю посаду протягом 11 місяців.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Макрон переміг на президентських виборах у Франції. Крім того, ми писали, що Марін Ле Пен за тиждень до виборів звинуватили у розтраті коштів ЄС.

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