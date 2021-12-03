Військові Чехії охоронятимуть кордон Польщі від "мігрантів Лукашенка"

Чеські солдати, швидше за все, допомагатимуть охороняти прикордонний паркан

Чехія також направить до Польщі інженерів. Колаж "Сьогодні"

Чеські військовослужбовці охоронятимуть кордон Польщі з Білоруссю на тлі міграційної кризи.

Про це пише Ceske Noviny.

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За словами прем'єр-міністра Андрія Бабіша, найімовірніше Чехія направить до Польщі інженерів, сторони ще будуть узгоджувати питання контингенту.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив на брифінгу у п'ятницю, що чеські солдати, швидше за все, допомагатимуть полякам охороняти прикордонний паркан та під'їзні дороги.

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