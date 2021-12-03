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Військові Чехії охоронятимуть кордон Польщі від "мігрантів Лукашенка"

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
3 грудня, 21:47
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Чеські солдати, швидше за все, допомагатимуть охороняти прикордонний паркан
Чехія також направить до Польщі інженерів. Колаж "Сьогодні"
Чехія також направить до Польщі інженерів. Колаж "Сьогодні"

Чеські військовослужбовці охоронятимуть кордон Польщі з Білоруссю на тлі міграційної кризи.

Про це пише Ceske Noviny.

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Деталі

За словами прем'єр-міністра Андрія Бабіша, найімовірніше Чехія направить до Польщі інженерів, сторони ще будуть узгоджувати питання контингенту.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив на брифінгу у п'ятницю, що чеські солдати, швидше за все, допомагатимуть полякам охороняти прикордонний паркан та під'їзні дороги.

Міграційний терор Лукашенка

  • Білорусь влаштувала Польщі "міграційний терор", спрямовуючи до кордону Євросоюзу потоки біженців. Ситуація загострилася 8 листопада, тоді велика колона мігрантів із території Білорусі рушила до кордону з Польщею . Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю.
  • 23 листопада група агресивних мігрантів силою намагалися прорвати кордон . У польських силовиків кидали каміння. Атака проходила під наглядом білоруських служб.
  • Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув на кордон із Польщею та поспілкувався з мігрантами.
  • Після чого біженці влаштували бунт .

  • Ситуація на білорусько-польському кордоні

  • В обід 8 листопада велика колона мігрантів із території Білорусі рушила до кордону з Польщею . Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що люди роблять це нібито через байдужість польської влади.
  • Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують 12 тисяч військових. Польські Збройні сили були приведені до 6-годинної бойової готовності.
  • Мігранти намагалися прорватись на територію Польщі. Вони розрізали колючий дріт спеціальними ножицями. На відео з місця подій були чутні постріли .

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