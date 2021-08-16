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Військові США вивезли з Кабула службових собак. У кожного окреме місце в літаку (відео)

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
16 серпня, 18:47
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Американці почали виведення військ з Афганістану на тлі наступу талібів. Військові США забрали з собою собак
ЗМІ пишуть, що військові з тваринами покинули Афганістан ще 15 серпня. Колаж "Сьогодні"
ЗМІ пишуть, що військові з тваринами покинули Афганістан ще 15 серпня. Колаж "Сьогодні"

Після того, як таліби взяли під контроль Афганістан, американські військові евакуювалися з країни разом зі своїми службовими собаками.

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Про це повідомляє АBC News.

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У Мережі пишуть, що у кожного з собак було своє місце в літаку.

Пес сидить на одному з місць в літаку. Фото з соцмереж

Також ЗМІ повідомляють, що вони вилетіли ще вчора разом з офіційними особами, яким дали можливість покинути країну.

Як таліби захоплювали Кабул

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Бойовики "Талібану" спочатку увійшли на околиці міста, а потім повністю захопили афганську столицю. У місті почалася стрілянина.

Одне з перших рішень талібів – звільнити всіх ув'язнених в'язниці Пулі-Чахрі, розташованої на схід від Кабула. У цій в'язниці утримувалося близько 5 тис. осіб. У тому числі – ті, хто був заарештований за участь в русі "Талібан".

Поки таліби наступали на Кабул, місцеве телебачення показувало виступ міністра внутрішніх справ Афганістану Таджа Мохаммада Джахіда. Він стверджував, що людям боятися нічого.

Що ще потрібно знати:

  • "Талібан" повернув собі владу над Афганістаном вдруге. Вперше це сталося рівно 20 років тому. При захопленні Кабула таліби особливо підкреслювали, що бойові дії в столиці не ведуться.
  • Світові інформагентства поширили знімок, на якому президент Ашраф Гані обіймає представника "Талібану". Повідомлялося, що глава держави передав свої повноваження тимчасовій адміністрації, а потім покинув країну.

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