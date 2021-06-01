Встромив ручку собі в горло. У Білорусі на суді мало не помер противник Лукашенка

Степан Латипов спробував накласти на себе руки на очах у всього суду – перед цим йому погрожували судовими справами проти близьких

Степан Латипов. Фото: скріншот

Білоруський опозиціонер Степан Латипов спробував накласти на себе руки прямо на засіданні суду.

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Про це повідомили у правозахисній організації Вясна.

Інцидент стався 1 червня в мінському суді. Після того, як чоловіка помістили до прозорої камери, він звернувся до свого батька: "До мене прийшов ГУБОЗ. Пообіцяв, що якщо я не визнаю вину, у мене буде прес-хата, кримінальні справи проти рідних і сусідів. Прес-хата у мене була – 51 день. Так що ти готуйся".

Після цього він дістав з папки якийсь предмет (швидше за все ручку), встав на лавку, вперся ногами в поперечини і встромив собі цей предмет в горло. Впавши, Латипов спробував порізати собі вени на руках.

Конвоїри не змогли оперативно відкрити клітку, у них не виявилося ключів. Коли їм все ж вдалося потрапити до камери, підсудний вже знепритомнів. Після цього його госпіталізували і зараз збираються ввести в штучну кому.

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За словами його батька, політв'язень заявляв про тортури під час ув'язнення – з 11 квітня його тримали в ШІЗО з людьми, які страждають від психічних розладів.

Хто такий Степан Латипов?

Це активний учасник антиурядових акцій в Білорусі. 15 вересня, його затримали в так званому мінському "Дворі Змін" під час оборони муралу з діджеями Кирилом Галановим та Владиславом Соколовським.

Згодом чоловіка звинуватили в порушенні громадського порядку, чиненні опору поліцейським під час затримання і шахрайстві в особливо великих розмірах. Всі звинувачення на свою адресу він заперечував.

Нагадаємо, що 23 травня білоруська влада, погрожуючи винищувачем, змусила сісти в Мінську пасажирський літак Ryanair, після чого затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича та його дівчину-росіянку. У зв'язку з цим ЄС вже заборонив літакам європейських авіакомпаній перетинати білоруський повітряний простір і закрив небо для "Белавіа".