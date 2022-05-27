Відновлення України сплатять грошима російських олігархів – ЗМІ

Російські олігархи можуть відкупитись від санкцій

Гроші російських олігархів можуть кинути на відновлення України / Фото: Колаж: Сьогодні

Західні союзники розглядають питання, чи дозволити російським олігархам відкупитися від санкцій та використати свої гроші для відновлення України. Про це пише видання АР з посиланням на урядовців, знайомих із цим питанням.

Заступник прем'єр-міністра та міністр фінансів Канади Христя Фріланд запропонувала цю ідею на зустрічі міністрів фінансів Великої сімки у Німеччині минулого тижня.

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За словами одного чиновника, Фріланд особисто знайома з деякими олігархами і це питання вона підняла після їхнього звернення до неї з такою пропозицією.

Чиновник також зазначив, що українська сторона в курсі обговорень, а також, це на користь Заходу, щоб ці олігархи відмежувалися від президента Росії і водночас забезпечували фінансування України.

"Ми б про це не говорили, якби не було певного комфорту з боку українців. Ми маємо знати, що це працює і для них", – розповів він на умовах анонімності.

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