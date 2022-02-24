Ось це поворот – Фінляндія вступає до НАТО

На фоні підготовки вторгнення Росії в Україну 23 лютого парламент Фінляндії протягом трьох годин обговорював питання зовнішньої та безпекової політики, а також питання вступу країни до НАТО. Під час засідання прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що уряд готовий подати заявку на вступ до НАТО через загрозу широкомасштабної війни у регіоні.
Про це повідомляє місцева компанія телерадіомовлення Yle .
"Загроза великої війни зараз реальніша, ніж будь-коли за довгі роки. Фінляндія готова подати заявку на вступ до НАТО, якщо гостро постане питання національної безпеки" , – передав портал слова глави фінського уряду.
Далі по темі
Обстановка
- Нагадаємо, що через побоювання отримати натовські ракети на кордоні президент Росії Володимир Путін вимагає від Північноатлантичного альянсу гарантій нерозширення на схід. Поки що в ультиматумі прогресивному світу від Кремля звучала лише заборона на прийняття до НАТО України, Молдови та Грузії. Фінляндію Путін якось не розглядав.
- Внаслідок агресивної політики Кремля вже Київ почав вимагати від світової спільноти гарантій безпеки від таких сусідів.
- Найближчі сусіди Росії з членів НАТО почали вимагати від союзників посилення натовської присутності на своїх теренах. Німеччина, наприклад, перекинула свої винищувачі Eurofighter на військову авіабазу до Румунії. Вони тепер перебувають на авіабазі Михайло Когелнічану у Чорному морі, куди раніше було направлено близько 1000 американських військовослужбовців.
- Також Берлін вирішив перекинути своїх військових та техніку до Литви. Тут чекають прибуття 350 військовослужбовців Бундесверу та 150 транспортних засобів.
- 16 лютого уряд Великої Британії ухвалив рішення про збільшення своїх військ в Естонії та перекидання туди додаткової військової техніки.