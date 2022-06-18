Війна в Україні може бути затяжною. Що пишуть західні ЗМІ

Сайт "Сегодня" пропонує огляд світових мас-медіа

Західні ЗМІ проаналізували ситуацію в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Тупикова ситуація на полі бою ставить США перед жорстким вибором: або продовжувати допомагати Україні підтримувати потенційно кривавий статус-кво з руйнівними глобальними наслідками, або припинити підтримку та дозволити Москві перемогти.

Сайт Сьогодні пропонує огляд західних мас-медіа.

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Американська газета The Washington Post пише, що Сполучені Штати та їх союзники готуються до тривалого конфлікту в Україні, заявили чиновники, оскільки адміністрація Байдена намагається заперечити перемогу Росії, посилюючи військову допомогу Києву, одночасно намагаючись послабити дестабілізуючий вплив війни на голод у світі та глобальну економіку. Представники адміністрації Байдена обговорювали можливість затяжного конфлікту із глобальними побічними ефектами ще до лютого, оскільки розвідка США припустила, що Путін готується до вторгнення.

РФ почала полювання за шпигунами

Щоденна американська ділова газета The Wall Street Journal пише, що росіяни полюють за шпигунами на Українській АЕС. Робітників Запорізької станції відвозять на допит щодо лояльності до України. Деякі не повертаються.

Окупанти розпочали масовану пропаганду

Газета The New York Times пише, що росіяни за неможливості впоратися з українськими військами розпочали масовану пропаганду. Крім того, що вони бомбардують міста з артилерії, росіяни сіють сумніви серед суспільства. Інформація про те, що українські військові обстрілюють власний народ, часто повторювалася на проросійських дезінформаційних каналах радіо, телебачення та інтернету. Крім того, що Кремль посіяв сумніви у власному уряді та збройних силах, це був спосіб ухилитися від відповідальності, коли йдеться про жертви серед цивільного населення, спричинені російськими атаками.

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Росіяни вивезли з "Азовсталі" метал

Інформагентство Bloomberg пише, що український металургійний комбінат, що належить бізнесменові Рінату Ахметову, звинуватив Росію у вивезенні металу з Маріуполя для перепродажу. Компанія просить президента Володимира Зеленського запровадити санкції проти піратів.