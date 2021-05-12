ВООЗ допустила пандемію. Організацію звинуватили в смерті 3,3 млн осіб

Дослідники вказали на недоліки Всесвітньої організації охорони здоров'я в стримуванні пандемії COVID-19 і вимагають реформувати ВООЗ

Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Якби світ відреагував на пандемію коронавірусної хвороби швидше і більш комплексно, можна було б уникнути загибелі мільйонів людей, йдеться в доповіді експертної групи.

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Про це повідомляє Sky News.

У звіті "COVID-19: зробіть це останньою пандемією", підготовленому незалежною комісією для боротьби з пандемією під головуванням експрем'єрки Нової Зеландії Гелен Кларк та експрезидентки Ліберії Елен Джонсон-Серліф, були вказані "слабкі ланки в кожній точці ланцюжка" реагування на пандемію.

Вони дорікнули Всесвітній організації охорони здоров'я за те, що вона мала оголосити глобальну надзвичайну ситуацію через COVID-19 не 30 січня 2020 року, а на засіданні 22 січня і рекомендувати ввести обмеження на поїздки людей.

Дослідники називають пандемію такою, якій можна було запобігти. Але спалаху інфекції наприкінці 2019 року дозволили перерости у "катастрофічну пандемію", тобто загибелі 3,3 млн осіб від COVID-19 і падіння світової економіки можна було уникнути.

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Комісія називає лютий минулого року "втраченим", тому що країни не вжили рішучих заходів, щоб зупинити поширення вірусу.

"Ситуацію, в якій ми перебуваємо сьогодні, можна було запобігти. Це пов'язано з численними провалами, прогалинами і затримками у підготовці та реагуванні", – каже Кларк.

Щоб запобігти ще одному такому "токсичному коктейлю" в майбутньому, автори доповіді закликають реформувати ВООЗ, а країни – оновити національні плани боротьби з пандемією.

Нагадаємо, нещодавно з'явилася теорія змови, прихильники якої стверджують, що ВООЗ знала про майбутню пандемію або навіть її спровокувала.

А минулого тижня, через рік після оголошення пандемії, в організації офіційно підтвердили, що коронавірус передається повітряно-крапельним шляхом.

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