ВООЗ хоче в найближчі 100 днів почати вакцинацію від COVID-19 медиків у всьому світі

У найближчі 100 днів у всіх країнах світу слід почати вакцинацію медичних працівників і людей, що відносяться до групи високого ризику.
Про це заявив на брифінгу в Женеві голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус.
"Я закликаю взяти колективне зобов'язання, щоб протягом наступних 100 днів вакцинація медичних працівників та осіб з групи підвищеного ризику почалася у всіх країнах" , – сказав він.
За словами Гебреєсуса, уряди, виробники, громадянське суспільство, релігійні та громадські лідери повинні об'єднатися для "найбільшої масової мобілізації в історії для справедливої вакцинації від COVID-19".
"За рік від вірусу COVID-19 померло майже 2 мільйони людей, і, хоча ми сподіваємося на розгортання безпечних і ефективних вакцин, ми хочемо, щоб це прискорилося і вакцини були розподілені рівномірно в найближчі тижні", – додав він.
Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я закликала багаті держави поділитися вакциною з COVAX, метою якого є забезпечення на засадах справедливості всіх країн вакциною від коронавірусу.
Ми також повідомляли, що після того, як Європейське агентство з лікарських засобів рекомендувало до застосування від коронавірусу вакцину, створену американською компанією Moderna, цей препарат був офіційно схвалений Єврокомісією.
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