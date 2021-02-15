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ВООЗ хоче вакцинувати від коронавірусу навіть тих, хто перехворів

15 лютого, 18:42

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

За слабкого перебігу COVID-19 природного імунітету може виявитися недостатньо

Щеплення від коронавірусу треба буде робити навіть тим, хто перехворів на коронавірусну інфекцію COVID-19.

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Про це попередила головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров'я Сум'я Свамінатан.

"Ми рекомендуємо зробити щеплення незалежно від того, чи були ви раніше інфіковані, чи ні", – заявила вона в інтерв'ю 15 лютого.

Вона визнала, що у більшості людей, які перенесли COVID-19, виробляється імунітет до хвороби, але у в деяких випадках імунна відповідь не є сильною.

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Особливо, це стосується тих людей, у яких хвороба протікала безсимптомно або в легкій формі.

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"Позитивним моментом є те, що імунна система розпізнає аналогічний антиген і протеїн. Тому навіть якщо ви раніше були інфіковані і наразі отримали вакцину, то вона діє як підсилювач імунної відповіді", – каже Сум'я Свамінатан.

Водночас, назвати тривалість імунітету від повторного зараження вона не змогла, оскільки це питання є до кінця не вивченим.

При цьому вакцинуватися від COVID-19 вона радить тільки дорослим людям, тому що на дітях дослідження не проводилися.

Нагадаємо, раніше Сум'я Свамінатан заявляла про випадки повторного зараження новими штамами коронавірусу у людей, які вже перенесли COVID-19 і мали антитіла.

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Також цього місяця вчені виявили, що вакцина AstraZeneca лише на 10% захищає від африканського штаму коронавірусу.

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ВООЗ вакцинація вакцина коронавірус COVID-19

Джерело: Сьогодні

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