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ВООЗ назвала індійський COVID-19 загрозою для всього світу

11 травня, 14:25

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Потрійна мутація вірусу викликає стурбованість на світовому рівні, каже Марія Ван Керхе

REUTERS/Adnan Abidi

REUTERS/Adnan Abidi

Всесвітня організація охорони здоров'я змінила класифікацію вкрай заразного варіанту COVID-19 з потрійною мутацією, що поширюється в Індії, як "варіант, котрий викликає занепокоєння", і це вказує на те, що він став глобальною загрозою для здоров'я.

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Про це заявила технічний керівник ВООЗ з питань COVID-19 Марія Ван Керхе, повідомляє CNBC.

За словами офіційного представника, агенція надасть більш детальну інформацію у своєму щотижневому звіті про пандемію у вівторок, 11 травня, але додала, що варіант, відомий як B.1.617, може набути ще більшого поширення.

Як з'ясувалося, він легше за початковий вірус може обходити деякі види захисту, отриманого від вакцин. Однак щеплення від ковіду досі вважаються ефективними.

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"Тому ми класифікуємо це як варіант, що викликає занепокоєння на світовому рівні, – заявила Марія Ван Керхе. – Навіть попри те, що деякі попередні дослідження продемонстрували підвищену здатність до передачі, нам потрібно набагато більше інформації про цей варіант вірусу в цій лінії, у всіх сублініях, тому нам потрібно більше цільового секвенування (тобто визначення порядку розташування нуклеотидів у ДНК молекулі. – Ред.".

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Нагадаємо, в Індії у тих, хто вилікувався від ковіду, фіксують новий діагноз – "чорний грибок", або мукормікоз. Через нього у людей утворюються тромби, сильний біль у носі і горлі, він вражає слизову оболонку і навіть може призвести до сліпоти.

Також повідомлялося, що один зі штатів зіткнувся з моторошною проблемою – сім'ї померлих від COVID-19 скинули їхні тіла в священний для індусів Ганг.

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