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ВООЗ обіцяє компенсації за "побочку" від вакцини проти COVID-19

23 лютого, 00:53

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Подавати заявки можна буде з 31 березня 2021 року

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) затвердила програму компенсації шкоди здоров'ю, заподіяної вакцинацією від COVID-19 для людей в 92 країнах з низьким і середнім рівнем доходу – учасницях програми COVAX. Щоб отримати компенсацію, не потрібно буде звертатися до суду.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті ВООЗ.

Серед 92 країн-учасниць, громадянам якої компенсуватимуть збитки від вакцинації, і Україна.

Програма фінансуватиметься за рахунок невеликого збору з кожної дози вакцин за програмою COVAX. Компенсувати будуть шкоду при рідкісних, але серйозних побічних ефектах.

"Надаючи одноразову компенсацію в повному і остаточному врегулюванні будь-яких претензій, програма COVAX націлена на значне скорочення необхідності звернень до судів, що є потенційно тривалим і дорогим процесом", – йдеться в повідомленні.

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Подавати заявки на компенсацію можна буде з 31 березня 2021 року, коли запрацює спеціальний сайт програми, на якому, крім іншого, можна буде знайти відповіді на запитання щодо компенсацій.

Заявку на компенсацію зможуть подати і ті, кому вакцина буде введена до 31 березня.

Нагадаємо, в світі фіксують усе більше випадків побічних реакцій на вакцину від коронавірусу. Зокрема, в Польщі вже зафіксували понад 1,5 тисячі випадків ускладнень.

Ми також повідомляли, що у перехворілих на коронавірус ймовірність прояву побічних ефектів після вакцини Pfizerудвічі вища, ніж у тих, хто не хворів.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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