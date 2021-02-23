ВООЗ обіцяє компенсації за "побочку" від вакцини проти COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) затвердила програму компенсації шкоди здоров'ю, заподіяної вакцинацією від COVID-19 для людей в 92 країнах з низьким і середнім рівнем доходу – учасницях програми COVAX. Щоб отримати компенсацію, не потрібно буде звертатися до суду.
Про це йдеться в повідомленні на сайті ВООЗ.
Серед 92 країн-учасниць, громадянам якої компенсуватимуть збитки від вакцинації, і Україна.
Програма фінансуватиметься за рахунок невеликого збору з кожної дози вакцин за програмою COVAX. Компенсувати будуть шкоду при рідкісних, але серйозних побічних ефектах.
"Надаючи одноразову компенсацію в повному і остаточному врегулюванні будь-яких претензій, програма COVAX націлена на значне скорочення необхідності звернень до судів, що є потенційно тривалим і дорогим процесом", – йдеться в повідомленні.
Подавати заявки на компенсацію можна буде з 31 березня 2021 року, коли запрацює спеціальний сайт програми, на якому, крім іншого, можна буде знайти відповіді на запитання щодо компенсацій.
Заявку на компенсацію зможуть подати і ті, кому вакцина буде введена до 31 березня.
Нагадаємо, в світі фіксують усе більше випадків побічних реакцій на вакцину від коронавірусу. Зокрема, в Польщі вже зафіксували понад 1,5 тисячі випадків ускладнень.
Ми також повідомляли, що у перехворілих на коронавірус ймовірність прояву побічних ефектів після вакцини Pfizerудвічі вища, ніж у тих, хто не хворів.
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