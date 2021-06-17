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ВООЗ стурбована латиноамериканським штамом коронавірусу – може бути небезпечнішим

17 червня 2021 8:44

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Мутацію вперше виявили в Перу майже рік тому, тепер вивчають, чим відрізняється цей варіант від звичайного

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Всесвітня організація охорони здоров'я взялася за вивчення штаму коронавірусу, виявленого в Латинській Америці.

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Про це повідомляє DW.

Вперше штам виявили в Перу в серпні минулого року. 81% всіх зареєстрованих в країні випадків ковіду припадають на цей варіант. В Аргентині та Чилі – приблизно третина від загальної кількості заражених.

Вчені назвали цей штам "лямбда". Експерти не виключають, що він може бути заразнішим від звичайного вірусу і становити велику загрозу імунній системі. Точного висновку на цей рахунок немає.

Нагадаємо, сплески захворюваності ковідом, які відзначаються в різних країнах світу, пов'язують з дельта-варіантом – одним з підтипів варіанту вірусу (B.1.617.2), який з'явився в Індії.

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31 травня ВООЗ оголосила, що буде давати варіантам SARS-Cov-2 назви по буквах грецького алфавіту. Так зробили тому, що використання назв країн формує негативні забобони щодо цих країн. Так британський коронавірус перетворився на альфа-, південноафриканський – на бета-, а бразильський – на гамма-варіант.

Про те, коли в Україні з'являться COVID-сертифікати, дивіться в сюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус мутує

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