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ВООЗ офіційно схвалила ще одну вакцину від коронавірусу

30 квітня, 23:31

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Всесвітня організація охорони здоров'я дозволила застосовувати COVID-препарат, розроблений компанією Moderna

Всесвітня організація охорони здоров'я включила вакцину від коронавірусу, розроблену компанією Moderna, в список рекомендованих для використання в надзвичайних ситуаціях.

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Про це 30 квітня повідомили на сайті ВООЗ.

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Для включення до списку враховуються якість, безпека та ефективність вакцин проти COVID-19. Ще одна обов'язкова умова: участь у міжнародній програмі розподілу вакцин COVAX.

Це також дозволяє країнам прискорити видачу своїми регулюючими органами дозволу на імпорт і застосування вакцини.

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У січні вакцину схвалила стратегічна консультативна група експертів ВООЗ з імунізації, рекомендувавши використовувати її серед всіх вікових груп від 18 років. За даними експертів, ефективність вакцини склала 94,1%.

Крім того, Moderna схвалена Європейською комісією та Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США.

Також повідомлялося, що компанія почала тестувати свою розробку на дітях – у випробуваннях задіяли 7 тисяч дітей у віці від 6 місяців до 11 років з США і Канади.

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