ВООЗ назвала 4 версії "народження" коронавірусу: всі "за і проти"

Всесвітня організація охорони здоров'я визначила чотири основні сценарії спалаху коронавірусу в китайському місті Ухань у 2019 році.

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У своїй доповіді експерти ВООЗ розглянули й оцінили ймовірність кожної з версій виникнення епідемії:

пряма зоонозна передача;

передача через проміжного господаря з подальшою зоонозної передачею;

передача через холодовий харчовий ланцюжок;

інцидент у лабораторії.

Пряма зоонозна передача

Ця версія передбачає передачу вірусу SARS-CoV-2 від тварини людині з необхідністю адаптації або без неї. Швидкість подальшого поширення залежать від випадкових подій.

Аргументи за

Вчені виявляли у деяких тварин, зокрема у кажанів, панголінів, норок, у Китаї, Японії, Таїланді та Камбоджі різні види коронавірусу, родинно близькі SARS-CoV-2 .

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А в людей, які перебували в тісному контакті з кажанами, знаходили антитіла до коронавірусів, якими заражалися ці тварини.

Крім того, екологія кажанів (великі популяції, розмноження хвилями і близьке розміщення зграй) сприяє циркуляції вірусів.

/ Фото: Unsplash

Аргументи проти

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Докладний аналіз показав існування кількох десятиліть еволюційного розриву між коронавірусами кажанів і SARS-CoV-2.

Крім того, вчені відзначили високий науковий інтерес саме до кажанів, що призвело до того, що в інших видів тварин зразки крові брали набагато рідше.

Присутність вірусу в тварини-господаря може мати сезонність і знижує імовірність інфекційного контакту. Тому діапазон відомих ссавців, через яких могло статися зараження SARS-CoV-2, розширюється, що дає змогу припустити наявність альтернативних господарів-"резервуарів".

Оцінка ймовірності

Цей сценарій внесли до категорії можливого або ймовірного.

Передача через проміжного господаря

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Ця гіпотеза припускає передачу SARS-CoV-2 від первинного господаря-тварини іншому, вторинному з подальшим поширенням всередині його популяції і лише потім – передачу людям.

Аргументи за

Існування схожих коронавірусів у кажанів і панголінів свідчить про міжвидову передачу інфекції.

До того ж проміжна стадія за участю другого господаря спостерігалася в разі передачі деяких інших нових вірусів, включно із SARS і MERS, а внутрішньовидової поширення було зареєстровано серед різних видів тварин, особливо сімейств куницевих і котячих.

Зазначається, що фермерство в густонаселених громадах (таких, як Ухань) веде до появи вкрай заплутаних шляхів передачі.

Відео: Сьогодні

Аргументи проти

Хоча SARS-CoV-2 виявляють дедалі у більшої кількості видів тварин, дослідження показали, що це були інфекції, передані від людей, а не в результаті циркуляції вірусу між тваринами.

Крім того, з моменту, як у Китаї зупинили спалах, повторно виявити у людей ранні штами SARS-CoV-2 не вдалося.

Також викликає підозру те, що масштабні генетичні аналізи домашніх і диких тварин не вказали на ймовірного проміжного господаря.

Оцінка ймовірності

Ця версія вважається імовірною або досить імовірною.

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Передача через холодовий ланцюжок

Ця версія розглядає продукти холодового ланцюжка в харчовій промисловості й паковання продуктів як потенційне джерело поширення SARS-CoV-2.

Аргументи за

Основна маса аргументів на користь цієї версії повторює зоонозное поширення, але з акцентом на проникнення вірусу через заражені продукти тваринного походження або забруднене ними паковання. Ця версія розглядає заморожені продукти, які зазвичай продають у пакетах на базарах, зокрема й уханьському "Хуанані".

Наприклад, у деяких містах у різних запечатаних партіях продуктів, які були завезені з-за меж Китаю, виявили живий вірус.

На користь цієї версії свідчить і підвищена кількість антитіл до SARS-CoV-2 серед співробітників, які пов'язані з обробкою продуктів тваринного походження.

Аргументи проти

Всі виявлені випадки забруднення холодового ланцюжка давали дуже низькі показники концентрації вірусу.

А версія про те, що вірус могли завезти з імпортними замороженими продуктами з Європи теж піддається сумніву, оскільки ця сфера сильно регулюється і відповідає високим стандартам гігієни.

До того ж після спалаху в Ухані в жодної з тварин, які могли забруднити холодові ланцюжки вірусом, інфекції не виявилося.

А експерти оцінили ризик передачі SARS-CoV-2 через харчові продукти значно нижче, ніж респіраторним шляхом.

Оцінка ймовірності

Ймовірність поширення коронавірусу нового типу через продукти холодового харчового ланцюжка оцінили як можливу.

Лабораторний інцидент

Цей сценарій передбачає випадкове зараження лабораторного персоналу в Ухані й подальшу передачу вірусу за межами дослідної установи. Одначе гіпотеза навмисного витоку або навіть створення SARS-CoV-2 для його подальшого випуску в природу не розглядалася через результати аналізу його генома.

Аргументи за

Інститут вірусології Уханя секвенував (секвенування – визначення амінокислотної або нуклеотидної послідовності ДНК і РНК) коронавірус RaTG13, виявлений у мазках з анального отвору кажанів. Цей зразок виявився на 96,2% спорідненим із SARS-CoV-2.

А 2 грудня 2019 року лабораторія Центру контролю і запобігання захворюванням в Ухані переїхала ближче до ринку "Хуанань", що могло порушити її роботу.

/ Фото: Reuters

Аргументи проти

До грудня 2019 року в жодної з лабораторій Китаю не було вірусів, тісно пов'язаних із SARS-CoV-2, або навіть геномів, які в поєднанні могли б створити геном SARS-CoV-2.

Крім того, ймовірність випадкового культивування SARS-CoV-2 в лабораторних умовах вкрай низька.

Всі три уханьські лабораторії, які працювали або над діагностикою, або над виділенням коронавірусів і розробкою вакцини, дотримувалися високого рівня біобезпеки.

А співробітники лабораторії Центру контролю і запобігання захворюванням в Ухані не повідомляли про інциденти під час переїзду в грудні-2019. Крім того, до спалаху вони не повідомляли про зберігання або роботу з коронавірусами чи іншими вірусами кажанів.

Оцінка ймовірності

Ця версія вважається вкрай малоймовірною.

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