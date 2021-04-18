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ВООЗ поки не рекомендує третю дозу вакцини Pfizer

18 квітня, 04:37

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Україні радять зосередитися на забезпеченні другою дозою вакцини тих громадян, які отримали перше щеплення

Всесвітня організація охорони здоров'я поки не бачить необхідності введення трьох доз вакцини від коронавірусу Pfizer, про що раніше заявив директор компанії.

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Про це сказав голова представництва ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт на брифінгу з нагоди прибуття першої партії вакцини від глобальної ініціативи COVAX, передає "Укрінформ".

У ВООЗ вважають, що поки зарано про щось говорити, оскільки дослідження ще тривають.

"Зважаючи на актуальність питання, поки що йдеться про дві дози вакцини Pfizer. Якщо говорити про так звані бустерні, треті дози вакцини – дослідження з цього приводу ще тривають", – сказав Хабіхт.

Водночас після закінчення досліджень ВООЗ буде враховувати рекомендації виробників вакцин про необхідну кількість щеплень.

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Хабіхт підкреслив, що для України зараз головне – забезпечити другою дозою вакцини тих громадян, які отримали перше щеплення.

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Нагадаємо, днями директор Pfizer Альберт Бурла заявив, що людям, які вакцинувалися проти коронавірусу препаратом від американської компанії Pfizer, через деякий час доведеться прийняти не дві, а три ін'єкції для підтримки імунітету.

Минулого тижня Україна уклала договір із Pfizer на поставку 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

Також ми писали, що дослідження підтвердило, що вакцина Pfizer є безпечною і ефективною для вагітних.

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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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ВООЗ вакцинація вакцина коронавірус Pfizer
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