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ВООЗ закликала не проводити ревакцинацію від COVID-19 до кінця року

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
8 вересня, 23:25
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Глава організації охорони здоров'я вважає, що багаті країни повинні поки відмовитися від повторних щеплень від коронавірусу
Тедрос Аданом Гебреїсус закликав поки повторно не вакцинуватися
Тедрос Аданом Гебреїсус закликав поки повторно не вакцинуватися / Фото: Колаж: Сьогодні

Глава Всесвітньої організація охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус, який спрогнозував нову хвилю коронавірусу, вчергове настійно закликав багаті країни з великими запасами вакцини проти COVID-19 відмовитися від повторних щеплень до кінця року.

Про це він заявив на прес-конференції в середу, передає Axios.

"Я не мовчатиму, коли компанії та країни, які контролюють глобальні поставки вакцин, думають, що бідняки світу повинні задовольнятися залишками вакцин", – підкреслив Гебреїсус.

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За його словами, він був вражений після того, як Міжнародна федерація асоціацій фармацевтичних виробників заявила, що у багатих країн тепер досить доз, щоб робити як ревакцинацію, так і вакцинацію в країнах з дефіцитом.

"Насправді виробники і країни з високим рівнем доходу вже давно мають можливість не тільки вакцинувати свої власні пріоритетні групи, а й одночасно підтримувати вакцинацію тих же груп у всіх країнах", – заявив глава ВООЗ.

Видання зазначає, що заява Гебреїсуса пролунала в той час, коли адміністрація президента США Джо Байдена заявила про ревакцинацію проти COVID, а глобальна нерівність у вакцинах зберігається.

Раніше генеральний директор ВООЗ закликав ввести мораторій на ревакцинацію до кінця вересня.

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Зазначимо, ВООЗ і раніше закликала не вакцинуватися третьої дозою від COVID-19, оскільки вакцини від коронавірусу не вистачає країнам, що розвиваються, яким дісталося лише 20% доз.

Ми також повідомляли, що у Всесвітній організації охорони здоров'я прогнозують ще 236 тисяч смертей від коронавірусу до кінця року через стагнацію показників вакцинації і низький її рівень у бідніших країнах.

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