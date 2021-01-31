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ВООЗ закликає уповільнити вакцинацію населення від COVID-19

31 січня, 12:00

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Призупинити масові щеплення, щоб вакцини вистачило для менш розвинених країн

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала розвинені країни уповільнити масову вакцинацію населення від коронавірусу. В організації просять тимчасово зупинити процес, щоб препарату вистачило менш заможним державам.

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Про це заявила прессекретар ВООЗ Маргарет Харріс в інтерв'ю BBC News.

За її словами, на даному етапі багатим країнам слід відмовитися від планів швидкої масової вакцинації населення від коронавірусу. Варто зробити щеплення тільки найбільш уразливим категоріям громадян, щоб більша кількість людей по всьому світу могла отримати доступ до вакцин.

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"Ми просимо всі країни, які мають таку можливість: зупиніться, почекайте інші групи країн, де ще не почали вакцинацію. Замість того, щоб охопити вакцинами одну країну, нам потрібно охопити всі, і робити це треба разом", – заявила Харріс.

Раніше ми повідомляли, що в лютому Україна отримає 117 тисяч доз м-РНК вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer-BioNTech, а також протягом першого півріччя 2021 року – від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford.

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ВООЗ коронавірус COVID-19
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