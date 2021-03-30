ВООЗ розкритикувала розподіл вакцини від COVID: 76% доступних доз дісталися 10 країнам

Глава ВООЗ вважає, що країнам світу не вистачає солідарності

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), 76 відсотків доступних сьогодні доз вакцин від коронавірусу припадають на 10 країн.

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Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус, передає DW.

Гебреїсус назвав такий розподіл вакцини в світі неприйнятним, заявивши, що глобальна криза потребує глобальних відповідей.

"Глобальне рішення починається з солідарності", – заявив він.

Водночас глава ВООЗ не уточнив, про які саме країни йдеться.

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Нагадаємо, дослідження Всесвітньої організації здоров'я і китайських вчених показало, що коронавірус міг передатися від кажанів до людини через невідому проміжну тварину. При цьому витік з лабораторії "вкрай малоймовірний".

Ми також писали, що канцлер Австрії, що наполягає на перерозподілі вакцини від коронавірусу в Європейському Союзі, побоюється виникнення в ЄС "країн другого сорту".

Раніше Латвія, Австрія, Словенія, Чехія і Болгарія закликали провести європейський саміт, щоб обговорити несправедливий розподіл вакцини від коронавірусу між державами ЄС.

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