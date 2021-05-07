ВООЗ дозволила першу китайську COVID-вакцину для екстреного застосування

Китайську вакцину від коронавірусу Sinopharm Всесвітня організація охорони здоров'я дозволила для екстреного застосування.

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Про це заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передає Reuters.

За його словами, стратегічна консультативна група експертів по імунізації рекомендує вакцину для дорослих у віці 18 років і старше за схемою введення двох доз.

"Це розширює список вакцин проти COVID-19, які COVAX може купувати, і дає країнам впевненість в тому, що вони зможуть прискорити отримання дозволу регулюючих органів, а також імпортувати вакцину і застосовувати її", – сказав Гебрейесус.

Препарат Sinopharm – вже шоста вакцина від коронавірусу, яку схвалила ВООЗ.

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Тим часом британська вакцина AstraZeneca (Vaxzevria), яку раніше також рекомендувала ВООЗ, може викликати синдром Гієна-Барре. Це патологія, яка супроводжується слабкістю м'язів, аж до паралічу.

Як повідомлялося раніше, ризики освіти церебрального венозного тромбозу після застосування вакцин компаніями Pfizer і Moderna приблизно такі ж, як після препарату AstraZeneca.

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