ВООЗ внесла третю вакцину до списку екстреного застосування

Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно рекомендувала вакцину від коронавірусу, розроблену підрозділом американської компанії Johnson & Johnson і вже схвалену в Євросоюзі, для екстреного застосування від COVID-19.
Про це йдеться на сайті ВООЗ.
Отже, вакцину Ad26.COV2.S від компанії Janssen рекомендують застосовувати у всіх країнах-членах організації, а також поширювати через механізм розподілу вакцин від коронавірусу COVAX.
Відповідне рішення було прийнято на підставі постанови Європейського агентства з лікарських засобів, про яке оголосили напередодні.
Це вже третя вакцина, офіційно визнана і схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я, але при цьому перша однодозна. Дві інші – це Comirnaty від Pfizer і BioNTech, а також два варіанти вакцини, створеної Оксфордським університетом і AstraZeneca.
"Кожен новий, безпечний і ефективний інструмент проти COVID-19 – це ще один крок ближче до боротьби з пандемією", – заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, закликавши країни рівномірно розподіляти вакцини і наростити потужності з їхнього виробництва.
Нагадаємо, Johnson & Johnson подала в лютому до Світової організації охорони здоров'я заявку на схвалення розробленої нею вакцини від коронавірусу для екстреного використання.
Як уже повідомлялося, однокомпонентна вакцина Johnson & Johnson показала ефективність на рівні 66% для запобігання середнього і важкого перебігу коронавірусу.
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