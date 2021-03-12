Русский
$ 27,75
33,17
  1. Світові новини
  2. Інші країни

ВООЗ внесла третю вакцину до списку екстреного застосування

12 березня, 21:05

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Вакцина Ad26.COV2.S від компанії Janssen стала першою однодозною в списку ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно рекомендувала вакцину від коронавірусу, розроблену підрозділом американської компанії Johnson & Johnson і вже схвалену в Євросоюзі, для екстреного застосування від COVID-19.

Реклама

Про це йдеться на сайті ВООЗ.

Отже, вакцину Ad26.COV2.S від компанії Janssen рекомендують застосовувати у всіх країнах-членах організації, а також поширювати через механізм розподілу вакцин від коронавірусу COVAX.

Відповідне рішення було прийнято на підставі постанови Європейського агентства з лікарських засобів, про яке оголосили напередодні.

Це вже третя вакцина, офіційно визнана і схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я, але при цьому перша однодозна. Дві інші – це Comirnaty від Pfizer і BioNTech, а також два варіанти вакцини, створеної Оксфордським університетом і AstraZeneca.

В тренді
Італія введе жорсткий локдаун на Великдень – заборонять виходити з дому
Реклама

"Кожен новий, безпечний і ефективний інструмент проти COVID-19 – це ще один крок ближче до боротьби з пандемією", – заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, закликавши країни рівномірно розподіляти вакцини і наростити потужності з їхнього виробництва.

Нагадаємо, Johnson & Johnson подала в лютому до Світової організації охорони здоров'я заявку на схвалення розробленої нею вакцини від коронавірусу для екстреного використання.

Як уже повідомлялося, однокомпонентна вакцина Johnson & Johnson показала ефективність на рівні 66% для запобігання середнього і важкого перебігу коронавірусу.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

ВООЗ вакцинація вакцина коронавірус Johnson & Johnson COVID-19

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Це атомна бомба": вчені попередили про катастрофу через "бразильський" штам COVID-19Інші країни
У Південній Кореї після щеплення AstraZeneca померли вісім осіб
У Південній Кореї після щеплення AstraZeneca померли вісім осібІнші країни
Націоналізація
Націоналізація "Мотор Січі": у "Слузі народу" готують законопроєктЕкономіка
Ізраїль не визнає вакцину, якою роблять щеплення українцям – посол
Ізраїль не визнає вакцину, якою роблять щеплення українцям – посолУкраїна
Падали один за одним у прірву: відео моторошної загибелі студентів у Болівії
Падали один за одним у прірву: відео моторошної загибелі студентів у БолівіїІнші країни
Перейменування стадіону на честь Шухевича в Тернополі: ще одна країна висловила протест
Перейменування стадіону на честь Шухевича в Тернополі: ще одна країна висловила протестФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти