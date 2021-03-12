ВООЗ внесла третю вакцину до списку екстреного застосування

Вакцина Ad26.COV2.S від компанії Janssen стала першою однодозною в списку ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно рекомендувала вакцину від коронавірусу, розроблену підрозділом американської компанії Johnson & Johnson і вже схвалену в Євросоюзі, для екстреного застосування від COVID-19.

Реклама

Про це йдеться на сайті ВООЗ.

Отже, вакцину Ad26.COV2.S від компанії Janssen рекомендують застосовувати у всіх країнах-членах організації, а також поширювати через механізм розподілу вакцин від коронавірусу COVAX.

Відповідне рішення було прийнято на підставі постанови Європейського агентства з лікарських засобів, про яке оголосили напередодні.

Це вже третя вакцина, офіційно визнана і схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я, але при цьому перша однодозна. Дві інші – це Comirnaty від Pfizer і BioNTech, а також два варіанти вакцини, створеної Оксфордським університетом і AstraZeneca.

В тренді Італія введе жорсткий локдаун на Великдень – заборонять виходити з дому

Реклама

"Кожен новий, безпечний і ефективний інструмент проти COVID-19 – це ще один крок ближче до боротьби з пандемією", – заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, закликавши країни рівномірно розподіляти вакцини і наростити потужності з їхнього виробництва.

Нагадаємо, Johnson & Johnson подала в лютому до Світової організації охорони здоров'я заявку на схвалення розробленої нею вакцини від коронавірусу для екстреного використання.

Як уже повідомлялося, однокомпонентна вакцина Johnson & Johnson показала ефективність на рівні 66% для запобігання середнього і важкого перебігу коронавірусу.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама