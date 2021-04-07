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ВООЗ вперше допустила зв'язок між AstraZeneca та тромбозом

7 квітня, 19:51

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Експерти організації наполягають на тому, що тромби у вакцинованих AstraZeneca знаходять дуже рідко

Всесвітня організація охорони здоров'я не виключає того, що зв'язок між застосуванням вакцини AstraZeneca і утворенням тромбів, про що сьогодні заявив фармрегулятор ЄС, дійсно існує.

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Про це йдеться в попередній заяві підкомітету з COVID-19 Глобального консультативного комітету ВООЗ з безпеки вакцин.

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"На підставі поточної інформації причинно-наслідковий зв'язок між вакциною і виникненням тромбів з низьким вмістом тромбоцитів вважається вірогідним, але не підтвердженим", – заявили в підкомітеті.

У ВООЗ наголосили на необхідності проведення додаткових досліджень щодо цього, аби зрозуміти потенційний зв'язок між вакцинацією і можливими факторами ризику.

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Але при цьому в організації вказали на те, що випадки тромбозу у вакцинованих AstraZeneca трапляються дуже рідко.

Варто зазначити, що це перший випадок, коли Всесвітня організація охорони здоров'я допустила вірогідність зв'язку між вакциною та тромбозом. Раніше її представники наполягали на непідтвердженості такого твердження.

Відео: Сьогодні

Як відомо, AstraZeneca – одна з компаній, яка поставила вакцину Україні. Це препарат, вироблений в Індії, але за ліцензією і технологією компанії Covishield. Чому українців досі не почали прищеплювати китайською вакциною CoronaVac, читайте в матеріалі на нашому сайті.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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ВООЗ вакцинація вакцина тромб коронавірус AstraZeneca
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